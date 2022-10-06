Что нужно сделать с машиной до наступления холодов

Эффективность работы отопителя зависит от салонного фильтра. Если он грязный, то создаст такое сопротивление "на входе" и в машине будет холодно. Между прочим, это к тому же нагрузка на моторчик печки, для некоторых автомобилей достаточно критичная. Когда жалко денег на покупку нового фильтра, а дорожники вашего региона тоже скупы на очистку от снега и реагенты, то в крайнем случае можно просто вытащить старый. "Плюс сто" к обдуву и теплу получите точно", - отметил эксперт.