Что нужно сделать с машиной до наступления холодов

Аналитик автомобильного сайта "Дром" Алексей Гришин рассказал "Российской газете" о том, что нужно сделать с машиной перед наступлением холодов.
"Очевидные советы: поменять масло и вовремя переобуть автомобиль, заменить свечи, проверить состояние АКБ. Это элементарный набор, который должен сделать использование автомобиля зимой максимально беспроблемным. Но есть вещи, которые остаются "за кадром" подготовки к холодам и эксплуатации во время них. О них стоит сказать.
Не стоит пренебрегать антикоррозийной обработкой днища и арок. Особенно актуальна она опять же в городах. Не стоит игнорировать автомобильную химию: водовытесняющие и антиокислительные смазки, антигели и влагоотделители, связывающие воду в баке, цетан- и октан-корректоры, присадки, смазывающие топливную аппаратуру.
Эффективность работы отопителя зависит от салонного фильтра. Если он грязный, то создаст такое сопротивление "на входе" и в машине будет холодно. Между прочим, это к тому же нагрузка на моторчик печки, для некоторых автомобилей достаточно критичная. Когда жалко денег на покупку нового фильтра, а дорожники вашего региона тоже скупы на очистку от снега и реагенты, то в крайнем случае можно просто вытащить старый. "Плюс сто" к обдуву и теплу получите точно", - отметил эксперт.