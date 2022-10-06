Какие документы гаишник может забрать в руки при проверке

Инспектор ГИБДД, остановивший автомобиль для проверки, имеет право взять в руки водительские права и документы на машину. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По словам собеседника, такая обязанность предусмотрена в ПДД и водителю необходимо ее исполнять.

Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости» Виталий Аньков/РИА «Новости»

«Сотрудник Госавтоинспекции имеет право потребовать у водителя документы и даже взять их в руки. Перечень указан в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения России. В частности, это водительское удостоверение, регистрационные документы на транспортное средство, а также путевой лист», — отметил Сергей Радько.

Эксперт также подчеркнул, если на автомобиле наклеен знак «Инвалида», то придется подтвердить этот статут соответствующим документом, который также, по требованию сотрудника ГИБДД, надо передать ему в руки для проверки.

В перечень документов не входит паспорт. Как отметил эксперт, для установления личности человека достаточно водительского удостоверения.

Разумеется, перед тем, как потребовать документы, автоинспектор должен представиться и разъяснить автомобилисту причины остановки. Водитель не обязан выходить из машины. Это необходимо лишь в тех случаях, когда полиция хочет осмотреть или досмотреть транспортное средство, отметил Сергей Радько.

После того, как документы оказались в руках сотрудника ГИБДД, он может унести их с собой в служебную машину для проверки по электронным базам. Забирать права не запрещено, но после всех манипуляций автоинспектор обязан вернуть их водителю в руки, пояснил адвокат.