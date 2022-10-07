LADA - это не Жигули: эксперт высоко оценил качество продукции «АвтоВАЗа»

«Последние 10 лет автомобили, которые производит «АвтоВАЗ», меня устраивают, особенно если учесть их цену», — Игорь Моржаретто, автоэксперт и партнер агентства «Автостат».

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

Россияне часто необоснованно критикуют российские автомобили. Как стало известно «Max-Cars», об этом заявил Игорь Моржаретто, автоэксперт. Он указал на то, что основная критика моделей LADA в 2022 году звучит от тех, кто раньше ездил за рулем «Жигулей». Но как утверждает специалист, современная продукция АвтоВАЗа в последние 10 лет разительно отличается от того, что выпускалось раньше.

Моржаретто отметил, что мнение о покупке иномарки с пробегом вместо новой LADA уходит в прошлое. Владеть новым российским автомобилем может оказаться выгоднее, чем иметь подержанную иномарку. Тем более в условиях, когда достать запчасти становится все сложнее. А машина с пробегом требует больше внимания, чем новый российский автомобиль.

Но есть момент в оснащенности машин, с которым Моржаретто согласен. АвтоВАЗ выпускает бюджетную продукцию. А это значит, что машины остаются оснащенными только самыми необходимыми системами. Покупая LADA, не стоит ждать, что у нее будут камеры кругового обзора или какие-то ассистенты водителя.