Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
2 часа назад

Автоэксперт Моржаретто заявил о несостоятельности мифов о низком качестве автомашин LADA в РФ

Max-cars.ruиещё 1

«Последние 10 лет автомобили, которые производит «АвтоВАЗ», меня устраивают, особенно если учесть их цену», — Игорь Моржаретто, автоэксперт и партнер агентства «Автостат».

LADA - это не Жигули: эксперт высоко оценил качество продукции «АвтоВАЗа»
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

Россияне часто необоснованно критикуют российские автомобили. Как стало известно «Max-Cars», об этом заявил Игорь Моржаретто, автоэксперт. Он указал на то, что основная критика моделей LADA в 2022 году звучит от тех, кто раньше ездил за рулем «Жигулей». Но как утверждает специалист, современная продукция АвтоВАЗа в последние 10 лет разительно отличается от того, что выпускалось раньше.

Моржаретто отметил, что мнение о покупке иномарки с пробегом вместо новой LADA уходит в прошлое. Владеть новым российским автомобилем может оказаться выгоднее, чем иметь подержанную иномарку. Тем более в условиях, когда достать запчасти становится все сложнее. А машина с пробегом требует больше внимания, чем новый российский автомобиль.

Но есть момент в оснащенности машин, с которым Моржаретто согласен. АвтоВАЗ выпускает бюджетную продукцию. А это значит, что машины остаются оснащенными только самыми необходимыми системами. Покупая LADA, не стоит ждать, что у нее будут камеры кругового обзора или какие-то ассистенты водителя.

Поэтому по вопросам качества исполнения за последнее десятилетие к АвтоВАЗу, по мнению Моржаретто, вопросов нет. Машины можно покупать, для управления ими не нужно особых навыков. Но важно понимать, что это бюджетный сегмент. А значит, никаких современных технологий в большом количестве ждать не приходится. Парктроники это фактически все, на что можно рассчитывать в системах помощи водителю. Пока в серии нет даже систем ABS из-за дефицита компонентов.

Автоэксперт,Lada,Игорь Моржаретто,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители