Новый Maserati GranTurismo и последний Ford GT: главное за неделю

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: Maserati представила новый GranTurismo, Mercedes-Benz A-Class остался без версии AMG 45, а B-Class избавился от атавизмов, Toyota обновила модель Corolla, а Ford показал последний суперкар GT.

V6 и три электромотора: представлен новый Maserati GranTurismo

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Несмотря на то, что Maserati попрощалась с прежним GranTurismo еще два с половиной года назад, второе поколение модели дебютировало только сейчас. Пока это не полноценная презентация, так как компания не рассекретила интерьер и цены, зато обнародовала информацию о двух принципиально разных версиях. Первая – это классический спорткар с двигателем V6 Nettuno, а вторая – электромобиль с трехмоторной установкой. Раскрыты динамические характеристики: GranTurismo Modena разгоняется с места до «сотни» за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 302 километра в час. Более мощному GranTurismo Trofeo требуется на разгон до 100 километров в час 3,5 секунды, а «максималка» ограничена на отметке 320 километров в час.

Mercedes A-Класса остался без версии AMG A 45 после рестайлинга

Mercedes-Benz показал обновлённое семейство A-Класса. Одновременно дебютировали и седаны, и хэтчбеки; и обычные, и гибридные, и «заряженные» версии, однако и гамма, и возможности персонализации сократились. Во-первых, A-Class лишился «механики» и базовых двигателей (A 160 и A 160 d). Во-вторых, сокращена гамма полноприводных модификаций — система 4Matic положена только 2,0-литровым бензиновым моделям. В-третьих, из линейки исключили версию AMG A 45. Дизельные Mercedes-Benz A-Класса отныне нельзя заказать с полным приводом, хотя гамма та же (A 180 d, A 200 d и A 220 d); у всех бензиновых моделей (A 180, A 200, A 220 4Matic, A 250 4Matic, AMG A 35 4Matic) появился 48-вольтовый «довесок».

Mercedes-Benz B-Class избавился от атавизмов перед отставкой

Mercedes-Benz B-Class избавился от атавизмов перед отставкой. Представлено обновлённое семейство компактвэнов, и многих атрибутов предшественников B-Class лишился: из гаммы исчезли версии с «механикой», отсутствуют мультируль с аналоговыми клавишами и тачпад на центральном тоннеле. Самая дешёвая модификация B 160 исключена из гаммы. В линейке «Мерседесов» осталась лишь одна легковая модель с ручной коробкой передач: дорестайлинговый седан CLA. Снаружи обновлённый B-Class проще всего узнать по изменённым фонарям без белых секций индикации заднего хода и расширенной палитре колёсных дисков. Радиаторная решётка с трёхлучевыми звёздочками отныне полагается вкупе с обвесом AMG-Line.

Toyota Corolla обновилась: увеличенный экран и улучшенный гибрид

Компания Toyota представила в Японии слегка обновленный вариант семейства Corolla двенадцатого поколения. К 2023 модельному году Corolla в JDM-варианте, предназначенном для внутреннего рынка, получила легкую коррекцию внешности, сохранив особый шильдик «С» спереди, а корпоративное лого — сзади. Ключевыми новшествами стали увеличенный дисплей мультимедийной системы и усовершенствованная гибридная силовая установка. Внешне изменений немного: можно заметить слегка подправленную оптику и решетку радиатора. Шильдики, как передний, так и задний, сохранили голубую обводку, указывающую на электрифицированную силовую установку. Также на выбор покупателям предоставили новые цвета кузова.

Представлен последний в своем роде суперкар Ford GT