Чем опасен поддельный бензин?

Во времена существования СССР заправить машину бензином было не так просто. Приходилось либо мотаться по городу в поисках АЗС без таблички «Бензина НЕТ!», либо и вовсе ехать в соседний населенный пункт. Сегодня же заправочных станций нет разве что в пустыне, и на каждой из них, нашего брата - водителя - заверяют, что только они продают высококачественное топливо. Но соответствует ли это действительности? Ведь невозможно понять, какого качества бензин льется в бак. Известно лишь, что поддельное топливо - это первоочередной источник и серьезных неприятностей в техническом состоянии автомобиля, и экологического загрязнения.

Фото: Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

Как подделывают бензин? Производство бензина возможно только в условиях нефтеперерабатывающих предприятий, где есть сложное технологическое оборудование для этого. Самопальное же топливо производится с максимальным октановым числом в 67 единиц, что очень мало. Для того чтобы контрафакт хотя бы минимально по своим свойствам походил на настоящий бензин, «производители» добавляют в него запрещенные присадки, которые медленно и уверенно разрушают двигатель. Помимо этого, такие соединения обладают еще и электропроводящими свойствами. Не трудно догадаться, какая угроза нависает над автомобилем после заправки поддельным топливом!

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Мошенники в производстве поддельного бензина используют большинство присадок с разным влиянием на составляющие части автомобиля. Самые распространенные - ферроцены, то есть те, где присутствуют частички железа. Их содержание в бензине моментально себя раскроет нагаром красного цвета на свечах и внутри цилиндров. Естественно, что от постоянной езды на такой подделке долгое время двигатель функционировать не сможет.

Какое топливо самое опасное? Бесспорно, это бензин содержащий тетраэтилсвинец, то есть этилированный. Несмотря на то, что его производство и реализация запрещены соответствующими статьями и караются в соответствии с законом, данный вид топлива все же может кое-где попадаться. Стоит ли говорить, что этот суррогат, залитый в бензобак, способен очень быстро вывести из строя основные механические узлы автомобиля, «по зубам» этой гадости даже оборудованный нейтрализатором инжектор. Само собой, что вред человеческому здоровью и окружающей среде наносится не меньший.