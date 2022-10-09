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1 час назад

Какие автомобили подешевеют этой осенью: модели и цены

РИА "ФедералПресс"иещё 2

В России осенью ожидается падение цен сразу на 11 моделей автомобилей. Выгода составит от 15 до 500 тысяч рублей и зависит от марки машины.

Этой осенью россиянам представится прекрасная возможность сэкономить на покупке пикапов Great Wall. Модель Wingle 7 подешевеет на 200 тысяч рублей, а Poer уже в сентябре снизил стоимость на 400 тысяч рублей. Производитель авто Haval сделал доступнее весь свой модельный ряд для России.

Другим приятным сюрпризом стало падение цен на новый паркетник Dargo, который подешевел более чем на 200 тысяч рублей. Внедорожник H9 в начале осени сбросил в цене сразу на 500 тысяч рублей. Jolion тоже подешевел и теперь стоит на 130 тысяч меньше.

Кроссоверы F7 и F7x с начала осени подешевели на 100 и 200 тысяч соответственно.

Любители отечественного автопрома тоже могут порадоваться. Популярный в стране УАЗ подешевел на 15–25 тысяч рублей, передает портал «Carsweek.ru».

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Ранее «ФедералПресс» сообщал, что блогер назвал самый надежный автомобиль для путешествий. По его словам, лучшим выбором является легендарный Toyota Land Cruiser.

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