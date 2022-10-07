Подготовка к зиме: четыре важных шага

Чтобы без проблем пережить осень и подготовить автомобиль к зиме, эксперты посоветовали следовать нескольким важным правилам. Например, нужно не забыть проверить температуру, аккумулятор и защитить кузов от дорожных реагентов.

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Проверить температуру

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Летом даже внимательный водитель может не заметить зависание клапана термостата системы охлаждения двигателя, особенно, если в машине нет указателя температуры. Однако осенью и зимой двигатель не будет нагреваться до нужной температуры, из-за чего хуже будет греть печка и увеличится расход топлива, пишет "За рулем". Проконтролировать температуру в системе охлаждения можно с помощью сканера ELM 327, который подсоединяется к разъему OBD-II, и соответствующего приложения для смартфона.

Проверить аккумулятор

Речь идет о проверке состояния клемм и напряжения на выводах при остановленном и работающем двигателе. Сделать это можно с помощью обычного тестера.

Защитить кузов

Из-за частой езды по скоростным магистралям капот, крылья и кромка крыши автомобиля покрывается сколами. Заделать их лучше осенью, поскольку зимой соль и дорожные реагенты ускоряют коррозию на незащищенном металле. Кроме того, важно заделать сколы на ветровом стекле, так как зимой от них могут пойти трещины из-за интенсивного нагрева отопителя.

Помимо этого, эксперты посоветовали очистить полости за передними подкрылками и под ветровым стеклом. Если этого не сделать, то скопившиеся там прелые листья, семена и дорожная грязь будут задерживать влагу, что спровоцирует коррозию деталей кузова.

Проверить ходовую

В первую очередь необходимо проверить состояние защитных пыльников на рулевых наконечниках, шаровых опорах или ШРУСе. Попавшие в них грязь и вода ускоряют износ шарнира. В этом случае шаровую и наконечник придется менять, а ШРУС иногда можно спасти. Для этого его надо хорошо промыть, набить смазкой и установить новый пыльник.