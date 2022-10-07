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1 час назад

Эксперт рассказал, выгодно ли продавать машину при помощи трейд-ин

Вечерняя Москва

При самостоятельной продаже машины человек имеет возможность получить за нее максимально возможную сумму. Отдавая автомобиль дилеру по программе трейд-ин и взамен приобретая другую машину, человек теряет в деньгах, однако получает возможность не тратить время на продажу своего авто. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Эксперт рассказал, выгодно ли продавать машину при помощи трейд-ин
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалист отметил, что трейд-ин остается востребованной схемой реализации подержанного автомобиля.

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— Понятно, что продаем мы через трейд-ин чуть дешевле, чем при самостоятельной продаже. Продавая самостоятельно, человек получит денег больше, особенно если обладает базовыми навыками продавца, может сфотографировать автомобиль чистым, с соответствующих ракурсов, правильно написать текст объявления. Но это требует времени, хлопот, и не все согласны этим заниматься. И более низкая цена продажи — плата за то, что мы не хлопочем с объявлениями, с показом автомобиля, нет риска нарваться на недобросовестных покупателей. Популярность трейд-ин доказывает, что людям это нужно, — уверен собеседник «ВМ».

По словам эксперта, финансовые потери автовладельца при услуге трейд-ин наиболее заметны в сегменте дорогих авто. Чем дороже автомобиль, тем больше волатильность цен на него. Этим активно пользуются недобросовестные дилеры, заметил специалист.

Для дилеров схема трейд-ин тоже выгодна, уточнил Гудков.

— Выгода дилеров от трейд-ин заключается в перепродаже. Понятно, что они покупают дешевле и продают дороже. Плюс это дополнительный механизм стимулирования, чтобы люди приходили в автосалон и покупали новый автомобиль, возможно, другой марки. Это вариант увеличения выбора, что здорово с точки зрения маркетинга, — подчеркнул собеседник «ВМ».

При помощи трейд-ин можно купить не только новый автомобиль другой марки, но и подержанную машину, отметил эксперт. Из-за высоких цен на новые автомобили становится популярным способ, при котором человек отдает свой автомобиль, доплачивает какую-то сумму и покупает другую подержанную машину, которая раньше также была сдана посредством трейд-ин, заметил специалист.

Не существует машин, которые ни один салон не возьмет в трейд-ин, уверен Гудков.

— Салоны стараются брать более ликвидные машины, но нельзя сказать, что есть какие-то машины, которые не возьмет никто. И гнилых машин полно в салонах, и неисправных. Главное, чтобы она самостоятельно передвигалась, а все остальное расторопный дилер решит, — рассказал автоэксперт.

Если машина в хорошем состоянии, то владельцу лучше пока не продавать ее, рекомендовал эксперт: цены на новые авто сейчас крайне высокие. Имеет смысл избавиться от автомобиля в том случае, если он начал часто ломаться или если имеются проблемы с запчастями (например, это актуально для редких американских марок), заключил собеседник «ВМ».

Автоэксперт,
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