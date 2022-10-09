BMW отправит в отставку купе и кабриолет 8-Series, утверждает портал BMW Blog. В следующем поколении гамма сократится до единственного исполнения Gran Coupe, причём четырёхдверный седан переведут на электротягу. По неофициальным данным, новинка займёт нишу между грядущим седаном i5 и флагманским i7; основой BMW 8-Series Gran Coupe с внутризаводским индексом G77 будет проверенная платформа CLAR. Дебют новой «восьмёрки» состоится в 2026 году.

Фото: BMW BMW

Журналисты BMW Blog отмечают, что теоретически следующее поколение BMW 8-Series может быть построено не на платформе CLAR, а на более современной электрической архитектуре Neue Klasse. До 2030 года BMW продолжит выпускать новые автомобили на обеих платформах, поэтому прорабатываются оба варианта развития событий.

Сокращение линейки 8-Series предсказуемо, поскольку BMW собирается сфокусироваться на самых продаваемых продуктах. В гамме «восьмёрок» именно седан наиболее популярен, так что разработка его преемника наиболее логична. Тем не менее полное отсутствие топливных моторов может стать сюрпризом для клиентов.