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1 час назад

Новости автомира: BMW отправит в отставку купе и кабриолет 8-Series

Motor.ruиещё 1

BMW отправит в отставку купе и кабриолет 8-Series, утверждает портал BMW Blog. В следующем поколении гамма сократится до единственного исполнения Gran Coupe, причём четырёхдверный седан переведут на электротягу. По неофициальным данным, новинка займёт нишу между грядущим седаном i5 и флагманским i7; основой BMW 8-Series Gran Coupe с внутризаводским индексом G77 будет проверенная платформа CLAR. Дебют новой «восьмёрки» состоится в 2026 году.

BMW отправит в отставку купе и кабриолет 8-Series
Фото: BMWBMW

Журналисты BMW Blog отмечают, что теоретически следующее поколение BMW 8-Series может быть построено не на платформе CLAR, а на более современной электрической архитектуре Neue Klasse. До 2030 года BMW продолжит выпускать новые автомобили на обеих платформах, поэтому прорабатываются оба варианта развития событий.

Сокращение линейки 8-Series предсказуемо, поскольку BMW собирается сфокусироваться на самых продаваемых продуктах. В гамме «восьмёрок» именно седан наиболее популярен, так что разработка его преемника наиболее логична. Тем не менее полное отсутствие топливных моторов может стать сюрпризом для клиентов.

В сентябре топ-менеджер BMW раскрыл предельный запас хода баварских электромобилей. Позиция автогиганта такова, что увеличение дальности свыше 1000 километров не имеет смысла, поскольку со временем будет создана разветвлённая инфраструктура зарядных станций, а переход на аккумуляторные ячейки нового поколения позволит значительно сократить время зарядки.

Автоэксперт,BMW,
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