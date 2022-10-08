Вредны ли присадки для моторного масла

При эксплуатации автомобиля износа деталей не избежать. На помощь приходит химическая промышленность с присадками, которые призваны восстановить естественную работу автомобиля. Во всех нюансах разбиралась редакция издания Тарантас Ньюс.

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Какие присадки существуют?

Как обещают производители, моторные масла обладают реставрирующим эффектом. В их состав входят керамические частицы, которые обволакивают внутренние части мотора, что уменьшает зазоры. Органические присадки можно использовать даже на новых автомобилях. Кроме того, встречаются присадки с стабилизирующими компонентами в составе. Они предотвращают падение давления и снизить расход рабочей жидкости.

Есть ли от присадок польза?

Множество исследований подтвердили пользу присадок. В результате работы двигателя с присадками уменьшились дефекты на запчастях, которые подвергаются наибольшему трению. А снижение трения повышает мощность моторов до 4%.

Какому мотору подойдут присадки?