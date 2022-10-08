Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Вредны ли присадки для моторного масла

Моя Москва.онлайн

При эксплуатации автомобиля износа деталей не избежать. На помощь приходит химическая промышленность с присадками, которые призваны восстановить естественную работу автомобиля. Во всех нюансах разбиралась редакция издания Тарантас Ньюс.

Вредны ли присадки для моторного масла
Фото: unsplashunsplash

Какие присадки существуют?

Как обещают производители, моторные масла обладают реставрирующим эффектом. В их состав входят керамические частицы, которые обволакивают внутренние части мотора, что уменьшает зазоры. Органические присадки можно использовать даже на новых автомобилях. Кроме того, встречаются присадки с стабилизирующими компонентами в составе. Они предотвращают падение давления и снизить расход рабочей жидкости.

Есть ли от присадок польза?

Множество исследований подтвердили пользу присадок. В результате работы двигателя с присадками уменьшились дефекты на запчастях, которые подвергаются наибольшему трению. А снижение трения повышает мощность моторов до 4%.

Какому мотору подойдут присадки?

Присадками можно пользоваться не только на новых автомобилях, но и на авто с большим износом ДВС. Специалисты разработали составы под разные задачи. Разница здесь только в том, что для изношенных моторов требуются более сильные компоненты. При этом как бы хороши не были присадки, в случае большого износа деталей они не заменят капитальный ремонт двигателя.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители