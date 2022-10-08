Электропикап сравнили в гонке с пикапом и спорткаром с V8

Преимущества электромобилей в гонке по прямой давно известны — машины получают максимум тяги с самого старта, что серьезно осложняет соперникам преследование такого оппонента на короткой дистанции. Очередной проверкой истинности этого утверждения стало соревнование, устроенное каналом carwow, который свел в дрэг-рейсинге новейший электрический пикап Ford F-150 Lightning, спорткар Ford Mustang в версии GT и пикап Ford F-150, доработанный ателье Shelby — в исполнении Super Snake.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Пикап в версии Lightning имеет два электромотора, которые на тестовом экземпляре выдают 580 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента. Параметры выдающиеся, но из-за батареи на 130 киловатт-час масса полноприводного Ford F-150 составляет внушительные 2989 килограммов.

Купе Mustang GT, оснащённое 450-сильным 5,0-литровым атмосферным V8, весит скромнее — 1743 килограмма. На эту массу приходится 528 Нм тяги, которые через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач передаются на задние колёса.