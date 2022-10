Subaru BRZ и Ferrari 308 сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. На сей раз особого интереса заезду придало участие в нем спорткаров двух эпох, что позволило наглядно продемонстрировать прогресс технологий — в соперники Ferrari середины 80-х был выбран современный Subaru, причем обе модели оказались равны по мощности. И это сделало гонку ещё более зрелищной и показательной с точки зрения эволюции спортивных купе.