Subaru BRZ и Ferrari 308 сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. На сей раз особого интереса заезду придало участие в нем спорткаров двух эпох, что позволило наглядно продемонстрировать прогресс технологий — в соперники Ferrari середины 80-х был выбран современный Subaru, причем обе модели оказались равны по мощности. И это сделало гонку ещё более зрелищной и показательной с точки зрения эволюции спортивных купе.

Фото: Hoonigan Hoonigan

Классический Ferrari 308 GTB Quattrovalvole 1984 года выпуска оснащён 237-сильным 2,8-литровым V8, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Заднеприводное купе из Маранелло весит 1286 килограммов.

В оппоненты итальянской модели выбрана Subaru BRZ последнего поколения. Японская двухдверка при массе 1307 килограммов имеет в своем арсенале 228-сильный 2,4-литровый оппозитный двигатель в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией и тем же задним приводом.