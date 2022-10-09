Subaru BRZ и Ferrari 308 сравнили в гонке по прямой

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. На сей раз особого интереса заезду придало участие в нем спорткаров двух эпох, что позволило наглядно продемонстрировать прогресс технологий — в соперники Ferrari середины 80-х был выбран современный Subaru, причем обе модели оказались равны по мощности. И это сделало гонку ещё более зрелищной и показательной с точки зрения эволюции спортивных купе.
Классический Ferrari 308 GTB Quattrovalvole 1984 года выпуска оснащён 237-сильным 2,8-литровым V8, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Заднеприводное купе из Маранелло весит 1286 килограммов.
В оппоненты итальянской модели выбрана Subaru BRZ последнего поколения. Японская двухдверка при массе 1307 килограммов имеет в своем арсенале 228-сильный 2,4-литровый оппозитный двигатель в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией и тем же задним приводом.
Но если Ferrari полностью стандартная, то Subaru — доработанная. Правда, тюнинг BRZ нацелен на улучшение ездовых характеристик, а не мощности — двигатель имеет только лишь спортивный воздушный фильтр, а перенастроенная подвеска и усиленные тормоза на динамические характеристики не влияют.