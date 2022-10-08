Стало известно о том, что на рынке России в сентябре было реализовано 3 850 новых автомобилей китайской марки Chery, что на 9,6% меньше относительно сентября 2021 года. Об этом сообщают эксперты агентства Автостат.
В результате Chery впервые стала лидером среди всех иномарок.
Самой популярной моделью Chery в линейке стал Tiggo 7 PRO с показателем 2 224 реализованных кроссоверов (+33,7%). Далее расположился паркетник Tiggo 4, который купили 882 гражданина (-50,5%). Тройку лидеров замкнул семиместный кроссовер Tiggo 8 PRO — 427 реализованных штук.