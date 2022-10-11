Каких рекомендаций автопроизводителей лучше не придерживаться

Как и в случае бытовой техники, любые новые автомобили имеют руководство по эксплуатации и техобслуживанию. По заявлению некоторых экспертов, в данных пособиях можно встретить рекомендации, которые в некоторых случаях лучше не выполнять.
Интервалы замены техжидкости в моторе. Многими автобрендами рекомендуется осуществлять замену масла в силовом агрегате каждые 15 тыс. км. пробега. Однако эксперты считают, что наиболее оптимальным интервалом для замены техжидкости является преодоление 10 тыс. км. пути либо раз в год, в случае активной эксплуатации машины. Временами автопроизводителями преувеличиваются также интервалы замены прочих техжидкости и «расходников».
Интервалы замены техжидкости в КПП. Как ни странно, но имеются такие автобренды, которые не рекомендуют осуществлять замену масла в КПП. Речь идёт об «автоматах» и «механике». Эксперты утверждают, что коробки передач не могут работать вечно. Поэтому в среднем в них следует менять масло каждые 50 тыс. км. пробега.
Прогрев моторов зимой. Ряд автопроизводителей заботятся больше об экологии, чем о так называемом финансовом благополучии потенциальных покупателей своих авто. Вследствие этого ими рекомендуется осуществлять прогрев моторов авто зимой непосредственно на ходу. Таким образом в действительности можно быстро прогреть мотор, а также сэкономить время. Однако такие действия негативно отразятся на бюджете автомобилиста, потому что в случае такого способа прогрева быстро снижается ресурс деталей мотора. Частые прогревы двигателя на ходу быстрее приближают неминуемый капремонт.
Оригинальные запчасти. Все автопроизводители рекомендуют пользоваться только оригинальными запчастями. При этом автовладельцам придётся это делать, пока авто находится на гарантии. В ином случае она станет недействительной. После завершения гарантийного срока нет смысла переплачивать за оригинальные запчасти в новых упаковках брендов. Суть в том, что автопроизводители не занимаются производством запчастей. Вследствие этого, приобретая якобы оригинальные детали, автовладельцы просто переплачивают за упаковку.