Каких рекомендаций автопроизводителей лучше не придерживаться

Как и в случае бытовой техники, любые новые автомобили имеют руководство по эксплуатации и техобслуживанию. По заявлению некоторых экспертов, в данных пособиях можно встретить рекомендации, которые в некоторых случаях лучше не выполнять.

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Интервалы замены техжидкости в моторе. Многими автобрендами рекомендуется осуществлять замену масла в силовом агрегате каждые 15 тыс. км. пробега. Однако эксперты считают, что наиболее оптимальным интервалом для замены техжидкости является преодоление 10 тыс. км. пути либо раз в год, в случае активной эксплуатации машины. Временами автопроизводителями преувеличиваются также интервалы замены прочих техжидкости и «расходников».

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Интервалы замены техжидкости в КПП. Как ни странно, но имеются такие автобренды, которые не рекомендуют осуществлять замену масла в КПП. Речь идёт об «автоматах» и «механике». Эксперты утверждают, что коробки передач не могут работать вечно. Поэтому в среднем в них следует менять масло каждые 50 тыс. км. пробега.

Прогрев моторов зимой. Ряд автопроизводителей заботятся больше об экологии, чем о так называемом финансовом благополучии потенциальных покупателей своих авто. Вследствие этого ими рекомендуется осуществлять прогрев моторов авто зимой непосредственно на ходу. Таким образом в действительности можно быстро прогреть мотор, а также сэкономить время. Однако такие действия негативно отразятся на бюджете автомобилиста, потому что в случае такого способа прогрева быстро снижается ресурс деталей мотора. Частые прогревы двигателя на ходу быстрее приближают неминуемый капремонт.