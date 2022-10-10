Флагманский седан Citroen обрел ультрароскошную версию

Флагманский седан «дочки» Citroen — DS 9 — обрел ультрароскошную версию Opera Premiere. От обычных «девяток» новинка отличается уникальным фиолетовым колером, отделкой салона кожей Nappa, декором и расширенным набором базового оборудования. Цены весьма высоки: во Франции переднеприводный седан в исполнении Opera Premiere стоит 76 800 евро, полноприводный — 86 650 евро. Сделать акцент на патриотизм тоже сложно, ведь все DS 9 собирают в Китае.

Фото: © DS 9 Opera Premiere © DS 9 Opera Premiere

Флагманский седан DS 9 дебютировал 2,5 года назад, и прямыми конкурентами модели являются BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class и Audi A6. При этом полноприводные заряжаемые гибриды «большой немецкой тройки» стоят в Европе даже дешевле, чем переднеприводный DS 9 Opera Premiere!

BMW 545e xDrive PHEV с силовой установкой пиковой мощностью 394 лошадиные силы обойдётся в 74,5 тысячи евро, Audi A6 55 TFSI e quattro (367 сил) и вовсе можно купить за 71,2 тысячи евро. Даже базовый переднеприводный 250-сильный DS 9 E-Tense стоит 76,8 тысячи евро, а за полноприводный гибрид мощностью 360 сил придётся переплатить ещё без малого десять тысяч евро.

Высокая цена DS 9 Opera Premiere объясняется тем, что седану положены все возможные опции. Не придётся доплачивать за вентилируемые кресла с массажем и памятью регулировок, отделку потолка алькантарой, а сидений и дверных карт кожей Nappa, активную пружинную подвеску, поворотные фары, систему ночного видения и электролюк.