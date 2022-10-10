Названо самое безопасное место в машине

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что безопасным является заднее место справа от водительского.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает радио Sputnik, это место считается более безопасным, поскольку обычно самые серьезные ДТП происходят, «когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться».

Чаще всего в таких авариях наиболее серьезные повреждения транспортного средства приходятся на сторону водителя.