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3 часа назад

Названо самое безопасное место в машине

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что безопасным является заднее место справа от водительского.

Названо самое безопасное место в машине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает радио Sputnik, это место считается более безопасным, поскольку обычно самые серьезные ДТП происходят, «когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться».

Чаще всего в таких авариях наиболее серьезные повреждения транспортного средства приходятся на сторону водителя.

Ранее сообщалось, что в РФ решено ввести в действие новый сигнал светофора. Согласно постановлению правительства, теперь допустимо появление новой световой секции в виде «силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета». Ее можно располагать под основными сигналами.

Автоэксперт,Антон Шапарин,
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