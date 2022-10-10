Названо самое безопасное место в машине

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что безопасным является заднее место справа от водительского.
Как сообщает радио Sputnik, это место считается более безопасным, поскольку обычно самые серьезные ДТП происходят, «когда кто-то пытается кого-то обогнать, вылезает на встречную полосу, но не успевает вернуться».
Чаще всего в таких авариях наиболее серьезные повреждения транспортного средства приходятся на сторону водителя.
Ранее сообщалось, что в РФ решено ввести в действие новый сигнал светофора. Согласно постановлению правительства, теперь допустимо появление новой световой секции в виде «силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета». Ее можно располагать под основными сигналами.