A320neo проходит испытания с двигателем Pratt & Whitney GTF Advantage

Концерн Airbus начал летные испытания A320neo с установленным двигателем Pratt & Whitney GTF Advantage. Его будут испытывать в различных климатических условиях, в том числе при высоких и низких температурах, а также при эксплуатации из высокогорных аэропортов.

Процесс сертификации GTF Advantage будет продолжаться до первой половины 2023 года. На сегодняшний день двигатели этого типа прошли более 2400 часов и 7800 циклов наземных испытаний, в том числе тестирование с использованием 100-процентного авиационного биотоплива.

Согласно заявлению производителя, двигатель GTF Advantage должен снизить расход топлива и выбросы CO2 до 1 проц. по сравнению с используемыми в настоящее время двигателями GTF. Благодаря возможности увеличить взлетную тягу на 4 проц. (на уровне моря), Advantage может обеспечить большую дальность полета и большую полезную нагрузку, что делает его особенно подходящим для самолетов A321XLR.

Кроме того, двигатель должен обеспечить увеличение взлетной тяги до 8 проц. при эксплуатации с аэродромов, расположенных на больших высотах. GTF Advantage полностью совместимы и взаимозаменяемы с используемыми в настоящее время двигателями GTF.