В каком случае автомобилистам грозит «штраф за штраф»

Получив штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД), важно вовремя его заплатить, иначе водителю назначается своего рода «штраф за штраф», а именно увеличение размера штрафа вдвое, административный арест или обязательные работы, рассказала агентству «Прайм» адвокат Евгения Рыжкова.
По ее словам, если гражданину был назначен «штраф за неуплаченный штраф», который он оплатил, то необходимо обратиться в суд с подтверждением оплаты, а также с данными, подтверждающими возможность уплатить штраф (сведения о доходах, 2 НДФЛ, справку о размере зарплаты и т.д.).
Рыжкова напомнила, что официальным срок уплаты штрафа за нарушение ПДД составляет 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Кроме того, 10 дней дается на то, чтобы обжаловать наказание в случае несогласия.
Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2022 года возбуждено 90,2 миллиона административных дел в области безопасности дорожного движения. Отмечается, что их количество возросло на 19,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года.