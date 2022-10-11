В каком случае автомобилистам грозит «штраф за штраф»

Получив штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД), важно вовремя его заплатить, иначе водителю назначается своего рода «штраф за штраф», а именно увеличение размера штрафа вдвое, административный арест или обязательные работы, рассказала агентству «Прайм» адвокат Евгения Рыжкова.

Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев МТРК «МИР» / Игорь Медведев

По ее словам, если гражданину был назначен «штраф за неуплаченный штраф», который он оплатил, то необходимо обратиться в суд с подтверждением оплаты, а также с данными, подтверждающими возможность уплатить штраф (сведения о доходах, 2 НДФЛ, справку о размере зарплаты и т.д.).

Рыжкова напомнила, что официальным срок уплаты штрафа за нарушение ПДД составляет 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. Кроме того, 10 дней дается на то, чтобы обжаловать наказание в случае несогласия.