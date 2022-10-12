Очи круглые: почему Mercedes CLK никогда не станет классикой?

Словосочетание «автомобиль старой школы» — это знак качества, одобрительное высказывание о прекрасном образчике классического дизайна и проверенных временем технических решений. Увы, о представителях «новой школы» редко отзываются в столь уважительных тонах. Да, мы говорим об модели, которой исполнилось 25 лет. И хотя двухдверные Мерседесы нередко записывают в молодую классику ещё при конвейерной жизни, CLK билет на такой экспресс не получил.

Где вообще граница между олд- и, пардон, ньюскулом? В случае с моделями Mercedes-Benz всё очевидно. Последним «старым школьником» принято считать S-Class поколения W140. Один же из первых автомобилей новой штутгартской эры, которую порой слегка пренебрежительно называют эрой маркетологов — Mercedes-Benz CLK.

Впрочем, молодая не так уж и молода. В нынешнем году 208-й кузов отмечает 25-летний юбилей. Чем не повод вспомнить непростую и, если уж на то пошло, не самую завидную судьбу CLK.

Попробуйте не перепутать

Тут важно не заблудиться в цифрах. Формально первая принципиально новая модель после 140-го — Mercedes-Benz C-Класса (W202). На конвейере сменщик 190-го седана оказался еще в мае 1993 года. С другой стороны, 202-й начинали создавать еще в конце 80-х. Даже в его внешнем облике сквозит желание быть похожим на большую «эску».

Так что нет. Именно CLK-класс вместе с глазастым «двести десятым» Е-Классом до основания разрушили стиль классических Mercedes-Benz, который в Штутгарте холили и лелеяли десятилетиями. А еще именно 208-й кузов впервые спустился до приемчиков, которых мерседесовцы себе раньше не позволяли…

Без Джуджаро с усами

Как ведь любопытно вышло. Именно W140 задумывался носителем нового дизайнерского языка Mercedes-Benz на годы вперед. Но рыночная неудача «стосорокета» — что с ним не так, мы недавно подробно разбирали — плюс биодизайн, ворвавшийся в автомобильную моду ураганом, заставили штутгартцев менять планы на ходу.

Уже весной 1993-го на выставке в Женеве — всего два года спустя после дебюта «шестисотого» — штутгартское политбюро с интересом наблюдало за реакцией прессы и публики на новый концепт Mercedes-Benz Coupe Studie. Вернее делало вид, что внимательно наблюдает…

Официально Coupe Studie называли экспериментом, пробным шаром изучения реакции общественности на новый мерседесовский стиль. Он действительно был совершенно новым. Более мускулистые крылья, тонкая решетка радиатора, будто вклеенная в переднюю часть кузова, и, конечно, совсем другой взгляд. Две пары круглых, вернее эллиптических фар — одна побольше, другая поменьше — демонстрировали миру абсолютно незнакомое лицо Mercedes-Benz.

«Студийный» концепт построили на шасси купе 124-й серии — с 5-литровым V8 под капотом! — при этом строгую трехобъемность кузова С124 сменил невиданный в Штутгарте форм-фактор фастбэка. Не верилось, что столь радикальный отход от прежних дизайнерских канонов — дело рук команды легендарного Бруно Сакко.

Возможно, отсюда и пошли слухи, мол, дизайн Mercedes-Benz Coupe Studie заказали Джорджетто Джуджаро. Это не так. Авторство «Студийного купе», как и последующего серийного CLK, в действительности принадлежит молодому американскому дизайнеру Mercedes-Benz Майклу Финку. Еще в 1991-м он первым предложил кардинально новый облик спортивного купе, который и камня не оставил от концепции «Горизонтальной однородности и вертикальной близости» Бруно Сакко.

Что еще за однородность и близость? Можно сказать, это дизайнерская мантра «Мерседесов» старой школы. Под горизонтальной однородностью Сакко подразумевал схожесть, семейную преемственность в чертах моделей всей фирменной линейки. Вертикальная близость — эволюционный подход к дизайну, при котором новый автомобиль самим фактом своего дебюта не превращает модель предыдущего поколения в замшелое старье.

Согласитесь, Concept Studie, как и серийный CLK, не следуют этой парадигме. Скорее уж наоборот. Но как можно было провернуть настоящую дизайнерскую революцию внутри Mercedes-Benz без ведома самого Бруно? В конце концов, пост главного дизайнера фирмы итальянец покинет только в 1999-м...

Чем хуже, тем лучше

Этому есть объяснение. Гораздо раньше, еще в начале 1990-х, после заваленных сроков вывода и неприлично выросшего бюджета на создание W140, власть в Штутгарте от инженеров перешла к бухгалтерам.

Тот же S-Класс создавался без оглядки на бюджет: перед разработчиками четко стояла задача сделать лучший автомобиль мира невзирая на время и средства — теперь правила игры изменились. Никаких нарушений тайминга, никаких непредвиденных расходов. В руководстве Mercedes-Benz, как могли, открещивались от наследия падшего флагмана. Даже, представьте себе, в дизайне.

Если W140 выделялся в толпе щедрыми габаритами и крупными формами, то следующая «эска» напоминала анорексика. Новые дизайнерские веяния затронули не только S-Class, но и всю модельную гамму. Здесь-то круглые фары, так непохожие на всё то, что раньше называли фирменным лицом Mercedes-Benz, и пришлись в масть.

Concept Studie Майкла Финка был максимально далек от представлений о классическом Mercedes-Benz. И это в начале девяностых посчитали отличной затеей. Невзирая на протесты Бруно Сакко.

Решение не обсуждается

Казалось бы, концепт на то и концепт. Он создан для того, чтобы проверить насколько теплой будет реакция общественного мнения. Потом если что, можно подергать за нужные рычаги — убрать, добавить, изменить…

Только не в этот раз. Да, официально Mercedes-Benz Coupe Studie дебютировал в марте 1993-го — за пару лет до серийного глазастого W210 и аж за четыре года до серийной версии CLK. Вот только дизайн физиономии с круглой оптикой и для концепта, и для будущей «ешки», немцы запатентовали еще до начала Женевы-1993.

Все разговоры о том, что решение о запуске серийных моделей с новой фирменной физиономией руководство компании приняло по итогам ошеломительного успеха «Студийного купе» у публики, не больше чем разговоры. Все было решено еще до открытия выставки.

Сегодня никто и не скрывает, что дизайн первого поколения CLK далек от идеала. Детищу Майка Финка достается за неловкое решение передней стойки крыши с надуманной, будто в последний момент подставленной пластиковой псевдо-форточкой. Сложно не поругать очевидно перетяжеленную корму. В профиль CLK выглядел откровенно грузным, особенно на стандартных 16-дюймовых колесах.

Дорогой младший брат

Если бы все его прегрешения исчерпывались дизайном! Вот вы знали, например, что 208-й кузов с физиономией Е-Класса (W210) на самом деле построен на базе «цешки» W202?

С одной стороны, этого никто и не скрывал. Автомобиль получил собственные заводские индексы — С208 для купе и A208 для кабриолета. В то время как купе и кабрио 124-го семейства, как и базовый седан, обозначались цифрами 124. В релизах для прессы также открыто указывалось родство «це-эл-ка» прежде всего с C-Классом.

Да и какой смысл скрывать? Колесная база совпадала точь-в-точь — 2690 мм, как и принципиальная схема подвески, система рулевого управления, двигатели, наконец. Все самое важное в конструкции CLK позаимствовал не от «ешки», как можно представить по лупоглазой физиономии, а от более дешевого C-Класса.

С моторами получилось особенно больно. На момент мировой премьеры в январском Детройте-1997 Mercedes-Benz CLK предлагался только с двумя четырехцилиндровыми агрегатами объемом 2,0 и 2,3 литра. Премиальное спортивное купе мощностью от 136 л.с.? Более мощные и статусные «шестерки» и «восьмерки» появятся позже.

Зато 208-й кузов с самого начала не скромничал с ценником. В 1997-м цена базового CLK 200, как раз с тем самым чахлым мотором мощностью 136 л.с. начиналась с 55 890 DM. Простейший седан E200 в 210-м кузове стоил 56 925 марок. Только, если по уму, сравнивать CLK по-хорошему нужно было с «цешкой». С тем же двухсотым мотором в 1997-м она стоила на пять тысяч дешевле. Гениально же — дополнительную прибыль немцы нарисовали буквально из воздуха!

Покуда есть на свете простаки

Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. Только этим можно объяснить, что на продажах CLK фокусы нечистого на руку шулера никак не сказались. За машиной выстраивались очереди — в 1990-х люди привычно сметали из шоу-румов всё украшенное трехлучевой звездой. Никто не роптал о высоких ценах, а странный дизайн принимали как должное. Тот случай, когда каждому проще было согласиться с толпой, нежели прокричать: «А король-то голый!».

Все проблемы CLK вылезут уже позднее. Когда на машинах со сравнительно небольшими пробегами начнут громыхать панели салона — сборка 208-го кузова, как, впрочем, и глазастого W210, явно не дотягивала до прежних штутгртаских стандартов. Невысокая антикоррозионная стойкость кузова и капризная электрика доставляла проблемы уже покупателям вторичного рынка. А вот вальяжная управляемость — вместо рулевой рейки на CLK-класс ставили редуктор — разочаровывала сразу после выезда из шоу-рума.

«Пока новые Мерседесы расхватывают такими темпами, в Штутгарте могут не беспокоиться действительно ли хороший автомобиль скрывается за обожаемой всеми эмблемой, — еще в 1997-м, то есть в год дебюта CLK философствовал британский Autocar — Но как только покупательский зуд успокоится, недостатки машины тут же проявятся на белый свет».

В конечном счете, так и случилось. Просто о будущих репутационных потерях в руководстве Mercedes-Benz не думали совсем…

В его оправдание

Не хочется спускать всех собак на бедный CLK. В девяностых и нулевых у Mercedes-Benz были грешки и похлеще. Чего стоит только А-Class или того хуже Vaneo… К тому же, 208-й кузов, несмотря на скромные результаты в сравнительных тестах авторитетных автомобильных изданий, всё равно очень неплохо продавался. Магия имени!

За пять лет на заводе в Бремене собрали 233 367 купе. Это на 65% больше тиража C124, который выпускался на четыре года дольше. Другими словами, как бизнес-проект 208-й кузов оправдал себя полностью. Только вот как автомобиль, который со временем станет классикой, не только по возрасту, но и по исторической значимости и дизайну CLK-класс, увы, не состоялся.

Конечно, всегда можно вспомнить канонический и востребованный у ценителей CLK 55 AMG и еще более канонический CLK GTR по прозвищу Единорог. Зато обычные 208-е едва ли когда-нибудь завоюют сердца поклонников янг- и олдтаймеров.