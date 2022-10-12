Эксперт журнала «За рулем» назвал главные проблемы двигателя Lada Vesta

Низкие показатели, повышенный расход масла, недостаточная надежность и дорогой ремонт являются основными недостатками двигателя «ВАЗ-21179», рассказал эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин. Речь идет о моторе объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с., который устанавливался на семейство автомобилей Lada Vesta.

Фото: Lada Lada

«Показатели мощности (122 л.с.) — на уровне моторов начала века. Многие современные агрегаты выдают столько же лошадиных сил при рабочем объеме 1,6 л. Между тем литровая мощность — показатель совершенства конструкции мотора», — рассказал эксперт.

При этом двигатель большего рабочего объема (при сохранении общей концепции) будет расходовать больше топлива, отметил он.

Мотор объемом 1,8 л может потреблять 500 мл масла на 1 тыс. км пробега, хотя нормой считается, когда в двигатель не требуется доливать масло между ТО, сообщает эксперт. Другим недостатком является отсутствие углубления в поршнях, предотвращающих встречу клапанов и поршней при обрыве зубчатого ремня ГРМ (хотя на остальных ременных моторах ВАЗ предусмотрел эти углубления, объяснил специалист).