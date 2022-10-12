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37 минут назад

Как правильно мыть двигатель автомобиля?

Car.ru

Мытье двигателя автомобиля не относится к обязательным мероприятиям. Насколько часто будет владелец транспортного средства очищать от грязи двигатель своего авто и намерен ли он это делать вообще - полностью зависит от его желания и возможностей. Информация, представленная в данной статье, поможет понять, для чего необходима мойка двигателя автомобиля и как правильно это делать без посторонней помощи.

Как правильно мыть двигатель автомобиля?
Фото: Car.ruCar.ru

Зачем мыть двигатель авто? Двигатель транспортного средства, даже с большим количеством грязи, не представляет угрозы ни для автомобиля, ни для его технических характеристик, ни для владельца. Кроме того, в настоящее время точных данных о том, как правильно мыть двигатель транспортного средства, как часто это делать и какие средства использовать, просто-напросто не существует. Однако, несмотря на это, специалисты говорят о некоторых фактах, которые доказывают, что лучше всего заботиться о чистоте двигателя транспортного средства.

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Первое обстоятельство, которое требует внимания, - это то, что грязный двигатель довольно серьезно влияет на контроль за состоянием разнообразных технических жидкостей, причем не в лучшую сторону. По этой причине существует достаточно высокая вероятность того, что при возникновении разного рода неисправностей система автомобиля не сможет вовремя оповестить своего владельца о проблеме. А это может повлечь самые непредсказуемые последствия, вплоть до аварии.

Также чрезмерное количество грязи на двигателе затрудняет его теплоотдачу, что может привести к перегреву. А это, в свою очередь, приводит к сильному износу автомобиля и увеличению расхода топлива.

Car.ru

Кроме того, регулярное мытье двигателя авто существенно снижает риск возникновения возгорания. Это достигается благодаря тому, что путем очищения уменьшается количество подтеков масла, которые в подавляющем большинстве случаев и являются причиной пожара.

Для того чтобы помыть двигатель своего авто без помощи специалиста, достаточно запастись ведром воды с шампунем или же приобрести специальное средство, которое создается конкретно для этой цели.

Как самостоятельно помыть двигатель автомобиля? Первое, что необходимо помнить, если вы решили помыть двигатель собственными силами, без помощи профессионалов, - это то, что нельзя использовать воду под большим давлением. Сильный напор воды может повредить важные детали двигателя и наклейки, которые содержат ценную информацию.

Наиболее оптимальный вариант - слабая струя воды и специальное очищающее средство, которое можно приобрести в любом магазине автохимии.

Перед тем, как приступать к непосредственной очистке двигателя от загрязнений, необходимо защитить полиэтиленовой пленкой все разъемы, а также генератор, прерыватель-распределитель и воздухозаборник воздушного фильтра. После этого следовать следующему плану:
  1. Немного прогреть двигатель транспортного средства, чтобы он был слегка теплым.
  2. Снять аккумуляторную батарею.
  3. Нанести моющее средство или воду с шампунем.

Через пару минут смыть очищающее средство, снять пленку и тщательно просушить двигатель.

Автоэксперт,
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