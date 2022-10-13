Нехитрые правила «переобувки»: какие шины выбрать для авто?

Обычно при сезонной смене шин водители опираются на погодные условия. И, хотя определенных правил «переобувки» не существует, неправильный выбор шин может привести к потере контроля над машиной и ДТП. Когда нужно менять резину и есть ли преимущества у всесезонки, рассказали эксперты.

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Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рекомендует не дожидаться устойчивых минусовых температур, а отправляться в шиномонтаж при достижении среднесуточной температуры воздуха 5-7 градусов. Фактически этим можно заняться в ближайшее время – заодно сможете избежать очередей.

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Если у вас шипованные покрышки, то им небольшой пробег посуху не повредит. Главное – ездить аккуратно. Абсолютно новым шипованным покрышкам необходимо пройти обкатку еще до наступления морозов – порядка 500-1000 километров со скоростью не выше 70 км/ч без резких ускорений, торможений и лихачества в поворотах.

Если вы не приобретаете новую резину, обязательно проверьте хранившуюся на балконе или в гараже на предмет повреждений и глубины протектора, которая должна составлять для зимних шин не менее 4 мм.

«При «переобувке» следует придерживаться нехитрых правил: для равномерного износа рекомендуется менять колеса местами – передние ставить на заднюю ось и наоборот, с учетом направленности и асимметричности шин. Всегда стоит балансировать диски перед установкой на автомобиль. И важно придерживаться давления, рекомендованного автопроизводителем, чтобы не ухудшать ходовые характеристики машины и не портить шины», – комментирует Алексей Рузанов.

По словам Алексея Рузанова, резина-липучка явно проигрывает шипованным покрышкам на льду, да и снежные наметы преодолевает хуже. Дороги, несмотря на реагенты, регулярно покрываются коркой льда утром и по ночам шипы реально помогут избежать неприятных инцидентов. Явное преимущество нешипованных шин – более комфортная и тихая езда. Но в целом они больше подходят для регионов страны, где зима отличается мягкостью и бесснежностью.

Зачастую в попытках сэкономить автомобилисты используют так называемые всесезонные шины, но большинство специалистов сходятся во мнении, что всесезонных шин не бывает, и это не более чем маркетинговый ход. Всесезонные шины – это либо зимние, но с более твердым составом резины, либо более мягкие зимние. В итоге они летом ведут себя хуже летних, а зимой – намного хуже зимних.

«Делать дошиповку шин я также не рекомендую. Во-первых, если вам нужна дошиповка шин, значит у вас или очень старая резина или вы приобрели резину крайне плохого качества. Оба эти критерия говорят о том, что вам лучше заменить покрышки. К тому же, при дошиповке шип не вставляется на место потерянного, а вставляется рядом или в произвольное место. Тем самым изменяется балансировка шины, рисунок шиповки, который был выверен на заводе, что в итоге может привести к непредсказуемым моментам при торможении, например, неуправляемый и непредсказуемый занос», – говорит Алексей Рузанов.

Автоэксперты Авито Авто отмечают, что шипованные шины имеют лучшее сцепление с обледенелой поверхностью и подходят для поездок на дальние расстояния по заснеженным трассам. Это наиболее популярный вид зимней резины в России: в октябре 2020 года доля спроса на зимние шины с шипами на Авито Авто составила по стране 74% в то время, как на нешипованные шины пришлось только 26% спроса. Главный недостаток шипованных шин – увеличенный тормозной путь на сухом асфальте. Кроме того, шипованные шины запрещены в некоторых европейских государствах, так как они портят дорожное покрытие. А значит, такие покрышки не подойдут тем, кто планирует зимние автопутешествия по Европе. Если все же вы захотели выбрать шины-липучки, то стоит отметить, что они подразделяются на нордические и альпийские. Нордические шины имеют глубокий рисунок протектора, состоящий из прямоугольников или ромбов. Они обладают отличной проходимостью в глубоком снегу, демонстрируют хорошее сцепление на укатанном снегу и обледеневшей трассе. Альпийские имеют мелкий рисунок протектора с тонкими ламелями и лучше всего подходят для движения по мокрой дороге. При этом такие шины не слишком хорошо подходят для движения по льду или мокрому снегу.

Стоит и другой важный вопрос, на что опираться при покупке резины? Эксперт автомобильного маркетплейса Банкавто Сергей Власов обращает внимание на то, что цены в автосервисах на замену колес могут сильно разниться, но обычно составляют около трех-четырех тысяч за большой кроссовер и примерно одну-три тысячи за седан. Все зависит от региона и сервиса. «Жаркий» сезон покупок приходится на октябрь-ноябрь. Иногда сервисы дают скидку, если вы приезжаете по записи или храните колеса у них на складе (стоит услуга недорого, иногда меньше тысячи за сезон). Колеса на дисках правильно хранить в подвешенном состоянии или лежа, а просто резину только стоя.

«В покупке резины верным ориентиром можно считать отзывы. Лучше, если вы слушаете мнение знакомых вам людей и можете в деталях расспросить про нюансы эксплуатации: как машина себя ведет на этой резине, быстро ли она изнашивается, шумная ли. В бюджетном сегменте хорошо показывают себя китайские марки, за последние несколько лет подтянувшие свои эксплуатационные качества. Также можно сэкономить, выбирая колеса российского производства: их делают по международным стандартам, но они дешевле своих заграничных аналогов. Хороший выбор недорогой и качественной резины предлагают компании из Кореи. Учитывайте особенности зимы в вашем регионе, возможные поездки и их частоту. Выбирайте резину исходя из тех условий, где она будет эксплуатироваться дольше всего», – добавляет Сергей Власов.

Переход с зимней резины на летнюю также зависит от вашего места жительства. В некоторых регионах России морозы приходят гораздо раньше, поэтому при переходе важно учитывать климатические особенности региона и исходить из фактических погодных условий, которые могут быть нехарактерными для осени, говорит директор по коммуникациям ГК ABTODOM Анна Уткина.