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1 час назад

Новости автомира: Сеть Tesla Supercharger снова поднимает цены в Калифорнии

ПроКроссовер.ру

Зарядка Tesla на станции Supercharger в Калифорнии снова стала дороже, чем раньше, но по-прежнему имеет больше экономического смысла, чем вождение автомобиля с ДВС.

Заправки Tesla снова подняли цены
Фото: TeslaTesla

Полная зарядка могла отбросить вас с 5 до 10 долларов всего несколько месяцев назад. Теперь водители, пытающиеся зарядить аккумуляторы в часы пик, платят по 50 центов за киловатт-час. В результате пополнение вашего пакета аккумуляторов на 60 кВтч может стоить вам до 30 долларов, а получение аккумулятора на 100 кВтч с нуля до полного может облегчить счет вашей кредитной карты на крутые 50 долларов.

Новые тарифы применяются с 28 сентября. Tesla рекомендует всем водителям избегать зарядки своих электромобилей в часы пик, а вместо этого приезжать, когда нагрузка на сеть относительно низкая. Для большинства станций это означает поздний вечер. Зарядка в мертвые часы может принести вам скидку 30% или даже 40%. Тесла говорит, что если вы сомневаетесь, вы можете обратиться к программному обеспечению навигатора для получения подробной почасовой разбивки.

Автоэксперт,Tesla,
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