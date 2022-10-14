Заправки Tesla снова подняли цены

Зарядка Tesla на станции Supercharger в Калифорнии снова стала дороже, чем раньше, но по-прежнему имеет больше экономического смысла, чем вождение автомобиля с ДВС.

Фото: Tesla Tesla

Полная зарядка могла отбросить вас с 5 до 10 долларов всего несколько месяцев назад. Теперь водители, пытающиеся зарядить аккумуляторы в часы пик, платят по 50 центов за киловатт-час. В результате пополнение вашего пакета аккумуляторов на 60 кВтч может стоить вам до 30 долларов, а получение аккумулятора на 100 кВтч с нуля до полного может облегчить счет вашей кредитной карты на крутые 50 долларов.