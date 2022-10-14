Зима – особое время для автовладельцев. Автоэксперт Николай Киреенко рассказал Тульской службе новостей, как подготовить к этому периоду свой автомобиль и на что необходимо обратить внимание.

Резина

Самый очевидный пункт подготовки машины – замена летней резины на зимнюю. Киреев посоветовал внимательно следить за прогнозами погоды и заранее сменить резину перед установлением температуры воздуха в районе 0°C. Перед установкой зимнюю резину необходимо проверить на наличие трещин и сохранность шипов (если речь идет о шипованной резине).

Жидкости

Проверка наличия и состояния различных жидкостей, необходимых для нормального функционирования автомобиля, является важным элементом подготовки машины к зиме. Моторное масло может загустеть при низких температурах, поэтому к зиме рекомендуется заливать более вязкую жидкость. Если уровень антифриза ниже, чем необходимо, нужно купить эту жидкость и проверить автомобиль на возможную утечку. В бачок омывателя специалист рекомендовал заранее залить незамерзающую жидкость. Киреенко также рассказал, что зимой нельзя ездить с полупустым топливным баком, иначе внутри будет образовываться конденсат, а вода может попасть в топливную систему.

Тормоза

Автоэксперт рекомендовал провести полную проверку тормозной системы – опробовать, работает ли ручной тормоз, тормозной цилиндр, а также оценить состояние колодок, дисков. Не лишним будет проверить системы ABS, ESP и ASD, если они есть.

Кузов

Реагенты, которыми посыпают дороги зимой, отрицательно влияют на состояние кузова автомобиля. Чтобы этого не произошло, специалист посоветовал обработать наружную часть машины специальными антикоррозийными средствами, не забыв про днище.