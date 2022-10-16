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2 часа назад

Автоэксперт назвал основные недостатки китайских автомобилей

Мослентаиещё 2

Основные недостатки китайских автомобилей в интервью радио Sputnik назвал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Автоэксперт назвал основные недостатки китайских автомобилей
Фото: МослентаМослента

«Низкая цена китайских машин достигается не только массовостью производства, но и экономией. Поэтому и металл тонкий, и силовые конструкции неидеальные. Какие-то узлы и агрегаты несовершенны, над ними надо еще поработать. Например, иногда бывает неидеальная связь коробки с двигателем, потому что это серьезный инженерный труд, к которому европейцы шли долгие годы. Это же касается и подвески», — объяснил специалист.

Он отметил, что о долговечности таких машин говорить пока рано, также как и о ремонтопригодности из-за небольшого срока эксплуатации. При этом Хайцеэр сообщил, что китайские автомобили уже появились в такси и каршеринге, что является важным критерием для проверки на прочность.

Ранее сообщалось, что китайский кроссовер Chery Tiggo 4 стал самым популярным автомобилем в Москве.

Автоэксперт,Chery Tiggo,Chery,
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