Автоэксперт назвал основные недостатки китайских автомобилей

«Низкая цена китайских машин достигается не только массовостью производства, но и экономией. Поэтому и металл тонкий, и силовые конструкции неидеальные. Какие-то узлы и агрегаты несовершенны, над ними надо еще поработать. Например, иногда бывает неидеальная связь коробки с двигателем, потому что это серьезный инженерный труд, к которому европейцы шли долгие годы. Это же касается и подвески», — объяснил специалист.