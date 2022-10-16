Водителям дали советы по подготовке автомобиля к зиме

Советы по подготовке автомобиля к зимнему сезону в интервью «Вечерней Москвой» дал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. По его словам, перед холодами водителям необходимо оценить техническое состояние своих машин.
Специалист рассказал, что необходимо проверить работоспособность печки и посмотреть на состояние салонного фильтра — если он забился, то его лучше поменять, так как во влажную погоду фильтры будут запотевать. Необходимо проверить и работу ниток обогрева стекол.
Эксперт также порекомендовал установить бескаркасные щетки стеклоочистителей, так как в них отсутствуют замерзающие металлические шарниры и каркасные щетки, которые забиваются льдом, снегом и плохо очищают стекла.
«При сегодняшних пускозарядных устройствах (это такие своего рода powerbank), даже если аккумулятор стал немного барахлить, не надо сразу лишний раз новый покупать — зиму он еще, может, и отъездит. Можно такую батарейку зарядить, при необходимости подсоединить — и даже в мороз машина заведется. Такую вещь надо с собой возить, если аккумулятор уже подсел. Если есть возможность, аккумулятор нужно зарядить. А если он совсем сдох — тогда уже новый покупать», — отметил автоэксперт.
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