Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
34 минуты назад

Водителям дали советы по подготовке автомобиля к зиме

Мослента

Советы по подготовке автомобиля к зимнему сезону в интервью «Вечерней Москвой» дал автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин. По его словам, перед холодами водителям необходимо оценить техническое состояние своих машин.

Водителям дали советы по подготовке автомобиля к зиме
Фото: МослентаМослента

Специалист рассказал, что необходимо проверить работоспособность печки и посмотреть на состояние салонного фильтра — если он забился, то его лучше поменять, так как во влажную погоду фильтры будут запотевать. Необходимо проверить и работу ниток обогрева стекол.

Эксперт также порекомендовал установить бескаркасные щетки стеклоочистителей, так как в них отсутствуют замерзающие металлические шарниры и каркасные щетки, которые забиваются льдом, снегом и плохо очищают стекла.

«При сегодняшних пускозарядных устройствах (это такие своего рода powerbank), даже если аккумулятор стал немного барахлить, не надо сразу лишний раз новый покупать — зиму он еще, может, и отъездит. Можно такую батарейку зарядить, при необходимости подсоединить — и даже в мороз машина заведется. Такую вещь надо с собой возить, если аккумулятор уже подсел. Если есть возможность, аккумулятор нужно зарядить. А если он совсем сдох — тогда уже новый покупать», — отметил автоэксперт.

Ранее были раскрыты способы сэкономить на покупке зимней резины.

Автоэксперт,Минтранс РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители