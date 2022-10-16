Водителям дали советы по подготовке автомобиля к зиме

«При сегодняшних пускозарядных устройствах (это такие своего рода powerbank), даже если аккумулятор стал немного барахлить, не надо сразу лишний раз новый покупать — зиму он еще, может, и отъездит. Можно такую батарейку зарядить, при необходимости подсоединить — и даже в мороз машина заведется. Такую вещь надо с собой возить, если аккумулятор уже подсел. Если есть возможность, аккумулятор нужно зарядить. А если он совсем сдох — тогда уже новый покупать», — отметил автоэксперт.