Названы условия для смены летней резины на зимнюю

«Если шины используете не шипованные, то уже сейчас можно переобуваться (…) Если вы вдруг поторопились, есть небольшой риск более интенсивного износа зимних шин, потому что они изготавливаются из более мягкого состава резиновой смеси. Но если вы эксплуатируете автомобиль в щадящем режиме, без резких разгонов, ускорений и торможений, то проблем не возникнет», — объяснил Назаров.