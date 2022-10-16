Названы условия для смены летней резины на зимнюю

Условия для смены летней резины на зимнюю назвал изданию «Подмосковье сегодня» управляющий одного из интернет-магазинов шин Андрей Назаров. Он подчеркнул, что это нужно делать при среднесуточной температуре воздуха около 5–7 градусов выше нуля и появлении заморозков по ночам.
«Если шины используете не шипованные, то уже сейчас можно переобуваться (…) Если вы вдруг поторопились, есть небольшой риск более интенсивного износа зимних шин, потому что они изготавливаются из более мягкого состава резиновой смеси. Но если вы эксплуатируете автомобиль в щадящем режиме, без резких разгонов, ускорений и торможений, то проблем не возникнет», — объяснил Назаров.
Специалист добавил, что похолодания ожидаются уже со следующей недели. Он порекомендовал горожанам следить за прогнозами синоптиков и вовремя менять шины.
Ранее способы сэкономить на покупке зимней резины раскрыл ведущий программы «Минтранс», автоэксперт Вячеслав Субботин.