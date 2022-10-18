Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV получил две AMG-версии

Компания Mercedes-Benz продемонстрировала свой новый электрический кроссовер Mercedes EQE SUV, который должен стать самым универсальным вариантом под разные запросы разных покупателей. Оптимальные габариты, два типа привода, всего пять версий — выбрать будет из чего. Визуально новый электромобиль Mercedes EQE SUV представляет собой нечто вроде смеси Mercedes EQA и Mercedes R-класса. Кроссовер с задним приводом или с полным приводом: во втором случае устанавливается сразу два электродвигателя eATS для переднего/заднего привода, соответственно. Всего есть три основных версии: самый «дальнобойный» вариант — электромобиль Mercedes EQE350+ с задним приводом 292 л.с. и обещанным запасом хода до 590 км по WLTP. Плюс две версии с полным приводом — EQE350 4MATIC или EQE500 4MATIC — мощность: максимум от 408 л.с. до 580 л.с. Все кроссоверы EQE используют литий-ионный аккумулятор емкостью 90,6 кВтч по сравнению со 120 кВтч в более крупном и тяжелом внедорожнике EQS. Mercedes прогнозирует запас хода до 590 км. Но при этом используется менее строгий стандарт WLTP. Более точный тестовый цикл EPA обычно примерно на 20% ниже, поэтому ожидайте максимум около 460 км. Что касается зарядки, ожидайте, что всем внедорожникам EQE потребуется около 9,5 часов с использованием домашнего зарядного устройства на 240 В, но внедорожник EQE может зарядиться от 10% до 80% за 32 минуты, используя общедоступное быстрое зарядное устройство мощностью не менее 170 кВт.