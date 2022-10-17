Безумные коллекции автомобилей

Наверное, у каждого из нас есть свой гипотетический «гараж мечты», в котором находятся все интересные автомобили. Некоторым счастливчикам везёт, и они воплощают свои желания, собирая обширные коллекции крутых моделей. Естественно, отношение к машинам при этом соответствует их статусу: суперкары и лимузины содержатся в помещениях с особым микроклиматом и выезжают на дороги только в исключительных случаях. Впрочем, иногда всё происходит иначе: порой автомобили оказываются под открытым небом на долгие десятилетия. Вспомним некоторые необычные собрания, о которых общественность узнала недавно.