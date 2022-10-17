Самые дефицитные автозапчасти в России: список, автопроизводители

Рассказываем, у каких иномарок в ближайшем будущем возникнут проблемы с ремонтом и заменой автозапчастей. Список самых дефицитных запчастей на российском рынке - в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Запасные части: что в дефиците на данный момент

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Эксперты, опрошенные РИА Новости и Autonews.ru, перечислили наиболее дефицитные запчасти в России:

Лобовые cтекла;

Щитки;

Решетки радиатора;

Капоты;

Крышки багажника;

Двери;

Крылья;

Бамперы;

Ручки и замки;

Пороги;

Двигатели;

Коробки передач;

Дифференциалы;

Стойки амортизатора;

Тормозные колодки;

Свечи зажигания;

Масляные фильтры;

Топливные фильтры.

По оценке экспертов РИА Новости, к началу октября дефицитные запчасти подорожали в России на 35-65 процентов. Эксперты сети «Вилгуд» рассказали Autonews.ru, что иногда рост цен доходит до 200 процентов. Это связано с геополитической ситуацией и уходом европейских производителей с рынка РФ.

Чтобы решить эту проблему, в конце марта правительство разрешило параллельный импорт (ввоз товаров без разрешения правообладателя) некоторых видов продукции, в том числе и запчастей. По схеме параллельного импорта поставляют больше всего автомобильных запчастей для недорогих моделей, но дефицит и рост цен бьют и по ним.

Ситуацию с масляными и топливными фильтрами осложняет их необходимость при плановом техобслуживании.

Kia Rio

Самые проблемные оригинальные запчасти для Kia Rio:

Фильтр масляный;

Фильтр воздушный;

Свеча зажигания.

Масляный фильтр для Kia Rio подорожал с 410 рублей в феврале до 688 рублей в октябре. Прирост цены составил 128,71 процента.

Самые проблемные неоригинальные запчасти для Rio:

Фильтр масляный;

Фильтр воздушный;

Свеча зажигания.

Неоригинальный масляный фильтр для Rio на данный момент стоит 577 рублей вместо 201 рубля в феврале (рост на 187,06 процента), воздушный фильтр - 535 рублей вместо 344 рублей (на 90,12 процента). Свеча зажигания подорожала с 242-х до 366 рублей.

Hyundai Solaris

Наиболее проблемные оригинальные запчасти для Hyundai Solaris:

Масляный фильтр;

Свеча зажигания.

В октябре масляный фильтр для Solaris стоит 605 рублей, а в феврале 2022-го его можно было приобрести за 410 рублей (рост на 82,93 процента).

Свеча зажигания для этой модели Hyundai стоит 523 вместо 499 рублей (рост на 17,43 процента).

Самые проблемные неоригиналы для Solaris:

Фильтр масляный;

Фильтр воздушный;

Задние тормозные колодки.

Неоригинальный масляный фильтр для Solaris подорожал с 261 рубля до 545 рублей, воздушный фильтр - с 286 рублей до 366 рублей, задние тормозные колодки - до 1213 рублей с 1185 рублей.

Hyundai Creta

Проблемные запасные части для Creta (оригинал):

Фильтр масляный;

Фильтр воздушный;

Свеча зажигания.

Масляный фильтр для Creta вырос в цене с 328 рублей в феврале до 712 рублей в октябре (рост на 145,12 процента).

Воздушный фильтр для этого авто теперь стоит 456 рублей вместо 292 рублей (на 56,16 процента). Свеча зажигания подорожала до 1400 с 505 рублей (177,23 процента).

Проблемные запасные части для Creta (неоригинал):

Масляный фильтр;

Воздушный фильтр;

Передние тормозные колодки.

Неоригинальный масляный фильтр для Creta подорожал со 143 рублей до 317 рублей, воздушный стал стоить 532 рубля вместо 326 рублей, передние тормозные колодки - 1946 рублей вместо 1076 рублей.

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Renault Duster

Главная проблемная запчасть для Duster (оригинал):

Масляный фильтр.

Цены на него выросли с 348 рублей до 676 рублей (на 94,25 процента).

Главные проблемные запчасти для Duster (неоригинал):

Масляный фильтр;

Воздушный фильтр;

Свеча зажигания;

Передние тормозные колодки.

Неоригинальные передние колодки для Duster теперь стоят 2360 рублей вместо 1966 рублей, свеча зажигания - 725 вместо 220 рублей, воздушный фильтр вырос в цене до 432-х с 236 рублей, а масляный - до 550 рублей с 249 рублей.

Volkswagen Polo

В дефиците для Polo (оригинал):

Масляный фильтр;

Воздушный фильтр.

За масляный фильтр для Polo в октябре 2022 года придется отдать 1638 рублей вместо 657 рублей. Воздушный фильтр теперь стоит 1959 рублей вместо 1039 рублей в феврале.

Неоригинал:

Масляный фильтр;

Воздушный фильтр;

Свеча зажигания.

На неоригинальную свечу зажигания для Polo теперь придется потратить 303 рубля вместо 266 рублей, на масляный фильтр - 822 рубля вместо 316 рублей, на воздушный - 640 вместо 311 рублей.

Toyota Сamry

По данным Fit Service, на Сamry нет:

Лобовых стекол;

Передних бамперов;

Стоек амортизатора.

Сеть автосервисных центров «Вилгуд» выяснила, что подорожали и запчасти на модели Lada.

Lada Granta

Для Granta подорожали:

Масляный фильтр;

Передние колодки.

Масляный фильтр вырос в цене с 317 до 499 рублей (оригинал), неоригинальный - с 250 до 580 рублей.

Передние тормозные колодки - до 549 рублей с 293 рублей (оригинал).

Lada Vesta

Для Vesta подорожали:

Передние тормозные колодки (с 798 до 1031 за оригинал).

Lada Niva

Для Niva подорожали:

Передние тормозные колодки (с 494 до 540 рублей за оригинал).

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Lada Largus

Для Largus подорожали:

Фильтр масляный (с 293 до 680 рублей за оригинал, с 369 до 461 рубля неоригинал);

Воздушный фильтр (с 200 до 420 рублей за оригинал, с 376 до 484 неоригинал);

Свеча зажигания (со 159 до 245 рублей за оригинал, со 120 до 247 рублей неоригинал).

По данным сервиса по анализу рынка запчастей «Сток Про», у Mercedes, BWM, Audi и Porsche самые большие проблемы с кузовными деталями, лобовыми стеклами, коробками передач, двигателями и дифференциалами. СEO сервиса Артем Потехин рассказал, что стоимость лобового стекла для кроссовера Mercedes может доходить до 300 тысяч рублей.

По данным Drom.ru, рычаг подвески Mitsubishi Lancer взлетел в цене с 1500 -1700 тысяч до пяти - шести тысяч рублей, воздушный фильтр на Audi A4 - до 18 тысяч, а масляный фильтр на Skoda Octavia - до восьми тысяч рублей.