Самые дефицитные автозапчасти в России: список, автопроизводители

Рассказываем, у каких иномарок в ближайшем будущем возникнут проблемы с ремонтом и заменой автозапчастей. Список самых дефицитных запчастей на российском рынке - в материале «Рамблера».
Эксперты, опрошенные РИА Новости и Autonews.ru, перечислили наиболее дефицитные запчасти в России:
По оценке экспертов РИА Новости, к началу октября дефицитные запчасти подорожали в России на 35-65 процентов. Эксперты сети «Вилгуд» рассказали Autonews.ru, что иногда рост цен доходит до 200 процентов. Это связано с геополитической ситуацией и уходом европейских производителей с рынка РФ.
Чтобы решить эту проблему, в конце марта правительство разрешило параллельный импорт (ввоз товаров без разрешения правообладателя) некоторых видов продукции, в том числе и запчастей. По схеме параллельного импорта поставляют больше всего автомобильных запчастей для недорогих моделей, но дефицит и рост цен бьют и по ним.
Ситуацию с масляными и топливными фильтрами осложняет их необходимость при плановом техобслуживании.
Самые проблемные оригинальные запчасти для Kia Rio:
Масляный фильтр для Kia Rio подорожал с 410 рублей в феврале до 688 рублей в октябре. Прирост цены составил 128,71 процента.
Самые проблемные неоригинальные запчасти для Rio:
Неоригинальный масляный фильтр для Rio на данный момент стоит 577 рублей вместо 201 рубля в феврале (рост на 187,06 процента), воздушный фильтр - 535 рублей вместо 344 рублей (на 90,12 процента). Свеча зажигания подорожала с 242-х до 366 рублей.
Наиболее проблемные оригинальные запчасти для Hyundai Solaris:
В октябре масляный фильтр для Solaris стоит 605 рублей, а в феврале 2022-го его можно было приобрести за 410 рублей (рост на 82,93 процента).
Свеча зажигания для этой модели Hyundai стоит 523 вместо 499 рублей (рост на 17,43 процента).
Самые проблемные неоригиналы для Solaris:
Неоригинальный масляный фильтр для Solaris подорожал с 261 рубля до 545 рублей, воздушный фильтр - с 286 рублей до 366 рублей, задние тормозные колодки - до 1213 рублей с 1185 рублей.
Проблемные запасные части для Creta (оригинал):
Масляный фильтр для Creta вырос в цене с 328 рублей в феврале до 712 рублей в октябре (рост на 145,12 процента).
Воздушный фильтр для этого авто теперь стоит 456 рублей вместо 292 рублей (на 56,16 процента). Свеча зажигания подорожала до 1400 с 505 рублей (177,23 процента).
Проблемные запасные части для Creta (неоригинал):
Неоригинальный масляный фильтр для Creta подорожал со 143 рублей до 317 рублей, воздушный стал стоить 532 рубля вместо 326 рублей, передние тормозные колодки - 1946 рублей вместо 1076 рублей.
Главная проблемная запчасть для Duster (оригинал):
Цены на него выросли с 348 рублей до 676 рублей (на 94,25 процента).
Главные проблемные запчасти для Duster (неоригинал):
Неоригинальные передние колодки для Duster теперь стоят 2360 рублей вместо 1966 рублей, свеча зажигания - 725 вместо 220 рублей, воздушный фильтр вырос в цене до 432-х с 236 рублей, а масляный - до 550 рублей с 249 рублей.
В дефиците для Polo (оригинал):
За масляный фильтр для Polo в октябре 2022 года придется отдать 1638 рублей вместо 657 рублей. Воздушный фильтр теперь стоит 1959 рублей вместо 1039 рублей в феврале.
Неоригинал:
На неоригинальную свечу зажигания для Polo теперь придется потратить 303 рубля вместо 266 рублей, на масляный фильтр - 822 рубля вместо 316 рублей, на воздушный - 640 вместо 311 рублей.
По данным Fit Service, на Сamry нет:
Сеть автосервисных центров «Вилгуд» выяснила, что подорожали и запчасти на модели Lada.
Для Granta подорожали:
Масляный фильтр вырос в цене с 317 до 499 рублей (оригинал), неоригинальный - с 250 до 580 рублей.
Передние тормозные колодки - до 549 рублей с 293 рублей (оригинал).
Для Vesta подорожали:
Для Niva подорожали:
Для Largus подорожали:
По данным сервиса по анализу рынка запчастей «Сток Про», у Mercedes, BWM, Audi и Porsche самые большие проблемы с кузовными деталями, лобовыми стеклами, коробками передач, двигателями и дифференциалами. СEO сервиса Артем Потехин рассказал, что стоимость лобового стекла для кроссовера Mercedes может доходить до 300 тысяч рублей.
По данным Drom.ru, рычаг подвески Mitsubishi Lancer взлетел в цене с 1500 -1700 тысяч до пяти - шести тысяч рублей, воздушный фильтр на Audi A4 - до 18 тысяч, а масляный фильтр на Skoda Octavia - до восьми тысяч рублей.
Директор Fit Service Данил Соловьев заявил Autonews, что самый острый дефицит был в августе, когда запасы от европейских производителей почти закончились, а поставки запчастей из Азии и Турции только начались. Соловьев считает, что пик дефицита пройден.