Как купить дешевую машину и не нарваться на автохлам

По словам Зиновьева, если необходимо купить максимально дешевую машину, но при этом не нарваться на автохлам будет достаточно примерно 250 000 — 300 000 рублей. Автомобили в этой ценовой категории занимают порядка 6% от обще доли вторичного рынка.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Наиболее оптимальным вариантом за эту сумму Зиновьев назвал модели Lada Priora/Granta. За 250-300 тысяч рублей можно купить машину в возрасте 10 лет и старше с пробегом 150-200 тысяч километров.

Видео дня

Второе место в списке самых живучих автомобилей до 300 000 рублей заняла Daewoo Nexia. Это будут машины 2011-2013 годов выпуска, а пробег составляет 100 000 километров. Nexia оснащена двигателем 1,5 литра мощностью 80 лошадиных сил, эти моторы считаются надежными и ходят до 300 000 километров без проблем. Также рекомендуется приобретать Daewoo Nexia с двигателем 1,6 литра на 109 лошадиных сил, у него больше ресурс и меньше проблем.

Третье место в списке самых живучих автомобилей за 300 000 рублей досталось седану Fiat Albea. Это будут машины 2009-2011 годов выпуска с пробегом 100-200 тысяч рублей. По своим характеристикам машина схожа с Renault Logan, но в отличие от французского седана Fiat никогда не покупался массово для работы в такси. Ресурс двигателя 1,4 литра мощностью 77 лошадиных сил составляет порядка 400 000 километров.

На четвертой строчке рейтинга самых живучих автомобилей до 300 000 рублей расположился Ford Focus II. Машины 2006-2009 годов выпуска будут иметь пробеги 200-300 тысяч километров. Это один из самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке.

Поистине неубиваемым автомобилем считается Renault Logan, который занял пятое место в рейтинге. Машины 2008-2013 годов выпуска с пробегом не менее 150 000 километров предлагаются на вторичном рынке за 250 000 — 300 000 рублей. У машин были два мотора рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра. При правильном и своевременном обслуживании двигатели проходят 400-500 тысяч километров.