Перечислены способы продления жизни аккумулятора

Обычно замена аккумулятора нужна каждые 5 лет, но иногда он выходит из строя раньше положенного срока.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Стоянка с выключенным двигателем означает, что аккумулятор взял на себя роль основного источника питания для всех бортовых устройств», — Interia.

Водителям описали несколько способов сохранения работоспособности аккумулятора автомобиля на длительный срок. Как стало известно «Max-Cars», избежать его замены не получится. Но продлить срок службы, если следить за состоянием батареи, можно с легкостью. Есть несколько простых действий, позволяющих вовремя выявить неисправности, влияющие на срок службы батареи.

проверять уровень заряда на заглушенном двигателе(должен быть не ниже 12,5 В). Если заряд ниже, нужно поездить дольше или зарядить аккумулятор специальным устройством;

выключать функции во время стоянки (например, обогрев сидений, зеркал или окон, свет и так далее);

посмотреть потребление тока на заглушенной машине (часто высаживает батарею проблемная сигнализация, включенный свет в багажнике, салоне или работающее радио). Потребление должно быть не более 30 мА. Если же оно выше 0,1А, то нужно проверять проводку;

не допускать глубокой разрядки (убивает пластины, которые не могут потом накапливать заряд);

подключать зарядник с электронным управлением в случае длительного простоя автомобиля. Автовладельцам советуют: