Перечислены способы продления жизни аккумулятора

Обычно замена аккумулятора нужна каждые 5 лет, но иногда он выходит из строя раньше положенного срока.
«Стоянка с выключенным двигателем означает, что аккумулятор взял на себя роль основного источника питания для всех бортовых устройств», — Interia.
Водителям описали несколько способов сохранения работоспособности аккумулятора автомобиля на длительный срок. Как стало известно «Max-Cars», избежать его замены не получится. Но продлить срок службы, если следить за состоянием батареи, можно с легкостью. Есть несколько простых действий, позволяющих вовремя выявить неисправности, влияющие на срок службы батареи.
Внимательное отношение к состоянию аккумулятора может продлить его жизнь. Учитывая тот факт, что батарея – самый дорогой расходник в современной машине. Поэтому принимать меры по продлению срока его жизни финансово целесообразно. Это даст возможность хотя бы на пару лет сэкономить несколько тысяч рублей. А иногда и десятков тысяч.