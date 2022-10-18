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3 часа назад

Перечислены способы продления жизни аккумулятора

Max-cars.ru

Обычно замена аккумулятора нужна каждые 5 лет, но иногда он выходит из строя раньше положенного срока.

Перечислены способы продления жизни аккумулятора
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Стоянка с выключенным двигателем означает, что аккумулятор взял на себя роль основного источника питания для всех бортовых устройств», — Interia.

Водителям описали несколько способов сохранения работоспособности аккумулятора автомобиля на длительный срок. Как стало известно «Max-Cars», избежать его замены не получится. Но продлить срок службы, если следить за состоянием батареи, можно с легкостью. Есть несколько простых действий, позволяющих вовремя выявить неисправности, влияющие на срок службы батареи.

Автовладельцам советуют:
  • проверять уровень заряда на заглушенном двигателе(должен быть не ниже 12,5 В). Если заряд ниже, нужно поездить дольше или зарядить аккумулятор специальным устройством;
  • выключать функции во время стоянки (например, обогрев сидений, зеркал или окон, свет и так далее);
  • посмотреть потребление тока на заглушенной машине (часто высаживает батарею проблемная сигнализация, включенный свет в багажнике, салоне или работающее радио). Потребление должно быть не более 30 мА. Если же оно выше 0,1А, то нужно проверять проводку;
  • не допускать глубокой разрядки (убивает пластины, которые не могут потом накапливать заряд);
  • подключать зарядник с электронным управлением в случае длительного простоя автомобиля.

Внимательное отношение к состоянию аккумулятора может продлить его жизнь. Учитывая тот факт, что батарея – самый дорогой расходник в современной машине. Поэтому принимать меры по продлению срока его жизни финансово целесообразно. Это даст возможность хотя бы на пару лет сэкономить несколько тысяч рублей. А иногда и десятков тысяч.

Автоэксперт,
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