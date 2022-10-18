Что делать водителю при встрече с неадекватным пешеходом

«Если пешеход перегородил дорогу, то вряд ли с ним можно что-то сделать – он в любом случае имеет преимущество, ни в коем случае давить его нельзя. Если же он пытается повредить машину, то с одной стороны, закон допускает любому гражданину защищать свое имущество всеми доступными способами. Другое дело, превышать пределы такой обороны ни в коем случае нельзя. Зачастую такие конфликты приводят к перестрелкам и рукоприкладству», – рассказал Радько.