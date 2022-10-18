Что делать водителю при встрече с неадекватным пешеходом

Если неадекватный пешеход перегородил дорогу, угрожает водителю и его автомобилю, то все происходящее следует снимать на видео, при этом покидать автомобиль может быть опасно, заявил автоюрист Сергей Радько в беседе с «Газетой.Ru».
«Если пешеход перегородил дорогу, то вряд ли с ним можно что-то сделать – он в любом случае имеет преимущество, ни в коем случае давить его нельзя. Если же он пытается повредить машину, то с одной стороны, закон допускает любому гражданину защищать свое имущество всеми доступными способами. Другое дело, превышать пределы такой обороны ни в коем случае нельзя. Зачастую такие конфликты приводят к перестрелкам и рукоприкладству», – рассказал Радько.
В некоторых случаях может быть опасно выходить из машины, поскольку опасный пешеход может быть не один. Если на водителя нападут сзади, то ситуация примет более печальный оборот, чем повреждение автомобиля, отметил собеседник. Словесная перепалка может перерасти в драку, после чего судебное разбирательство будет зависеть от того, кто первым напал.
«Если на водителя нападают, он имеет право защищаться – и вступаться не за свое имущество, а за жизнь и здоровье. Часто бывает, что автомобилист выходит из машины с ножом, топором или пистолетом, тогда защищаться приходится пешеходу», – объяснил юрист.
Кто из участников конфликта станет нападающим, защищающимся, потерпевшим или обвиняемым, зависит от фиксируемых камерами наблюдения, видеорегистраторами и свидетелями подробностей.
«Ни в коем случае вступать в драку я бы не советовал, потому что даже если водитель объективно верит в свою правоту, он все равно может оказаться на скамье подсудимых», — добавил Радько.
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