Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Последний в истории Pontiac разбили и продали за бесценок

Motor.ru

Пользователи портала Reddit выяснили, какая судьба постигла последний в истории выпущенный Pontiac. Речь идет о седане G6, который выпустили в 2010 году, после чего американский бренд прекратил свое существование. Оказалось, что коллекционный автомобиль ушел с молотка за баснословные деньги, а продали за бесценок как обычный автохлам. Несколько лет назад автомобиль попал в серьезную аварию, после которой его решили не восстанавливать.

Последний в истории Pontiac разбили и продали за бесценок
Фото: motor.rumotor.ru

Последний автомобиль, который поставил точку в истории марки Pontiac, выпустили в 2010 году. Это был седан G6, окрашенный в белый цвет. Порядка года автомобиль провел на Гавайях, где его сдавали в аренду, а спустя полтора года после выпуска его продали в США новому и последнему владельцу.

Новый владелец успел проехать порядка 100 тысяч километров на автомобиле, прежде чем попал в серьезное ДТП в 2015 году. При этом он решил не заниматься восстановлением автомобиля, а просто продать его на аукционе неликвидных автомобилей. В итоге последний в истории «Понтиак» купили всего за 450 долларов и скорее всего пустили либо на запчасти, либо под пресс.

Автомобили Pontiac ценятся довольно высоко среди поклонников американского автопрома. Так, в конце сентября текущего года с молотка пустили первый в истории гоночный «Понтиак», которому было 96 лет. Автомобиль обошелся новому владельцу в 17 миллионов рублей.

Автоэксперт,Pontiac,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители