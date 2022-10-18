Последний в истории Pontiac разбили и продали за бесценок

Пользователи портала Reddit выяснили, какая судьба постигла последний в истории выпущенный Pontiac. Речь идет о седане G6, который выпустили в 2010 году, после чего американский бренд прекратил свое существование. Оказалось, что коллекционный автомобиль ушел с молотка за баснословные деньги, а продали за бесценок как обычный автохлам. Несколько лет назад автомобиль попал в серьезную аварию, после которой его решили не восстанавливать.

Фото: motor.ru motor.ru

Последний автомобиль, который поставил точку в истории марки Pontiac, выпустили в 2010 году. Это был седан G6, окрашенный в белый цвет. Порядка года автомобиль провел на Гавайях, где его сдавали в аренду, а спустя полтора года после выпуска его продали в США новому и последнему владельцу.

Новый владелец успел проехать порядка 100 тысяч километров на автомобиле, прежде чем попал в серьезное ДТП в 2015 году. При этом он решил не заниматься восстановлением автомобиля, а просто продать его на аукционе неликвидных автомобилей. В итоге последний в истории «Понтиак» купили всего за 450 долларов и скорее всего пустили либо на запчасти, либо под пресс.