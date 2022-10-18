Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
58 минут назад

Новости автомира: Эксперт рассказал, что делать, если в машину врезался водитель без ОСАГО

Елена Прошина

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что нужно делать, если в машину врезался автомобиль без полиса ОСАГО. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Шапарина, пострадавшему придется добиваться компенсации через суд самостоятельно.

«Сначала надо получить справку о ДТП. Если это дорога общего пользования, документ обязательно составляет сотрудник ГИБДД, или участковый, когда речь идет о придомовой территории. Второй документ, который понадобится, – это справка об оценке ущерба. Этим занимаются специализированные аккредитованные компании. И третий – сам иск в суд, который должен составить опытный юрист», – рассказал эксперт.

Он также добавил, что оповещать свою страховую компанию о таком ДТП нет смысла, потому что всё урегулирование пойдет вне системы ОСАГО. Шапарин также отметил, что если документы правильно оформлены, то у пострадавшего есть хорошие шансы выиграть такое дело в суде.

Если же доводить дело до суда не хочется, можно прибегнуть к мировому соглашению. Оно оформляется в виде простой письменной формы, в которой указываются все обстоятельства ДТП, сумма, которую виновник выплатил пострадавшему, а также то, что стороны не имеют претензий друг к другу.

Ранее автоэксперт Зиновьев составил список самых живучих автомобилей до 300 000 рублей.

Автоэксперт,Видео,Антон Шапарин,ГИБДД,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители