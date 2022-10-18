Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что нужно делать, если в машину врезался автомобиль без полиса ОСАГО. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Шапарина, пострадавшему придется добиваться компенсации через суд самостоятельно.

«Сначала надо получить справку о ДТП. Если это дорога общего пользования, документ обязательно составляет сотрудник ГИБДД, или участковый, когда речь идет о придомовой территории. Второй документ, который понадобится, – это справка об оценке ущерба. Этим занимаются специализированные аккредитованные компании. И третий – сам иск в суд, который должен составить опытный юрист», – рассказал эксперт.

Он также добавил, что оповещать свою страховую компанию о таком ДТП нет смысла, потому что всё урегулирование пойдет вне системы ОСАГО. Шапарин также отметил, что если документы правильно оформлены, то у пострадавшего есть хорошие шансы выиграть такое дело в суде.

Если же доводить дело до суда не хочется, можно прибегнуть к мировому соглашению. Оно оформляется в виде простой письменной формы, в которой указываются все обстоятельства ДТП, сумма, которую виновник выплатил пострадавшему, а также то, что стороны не имеют претензий друг к другу.