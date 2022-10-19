Как дотянуть до заправки с пустым бензобаком

Для того, чтобы доехать до ближайшей заправки на автомобиле с пустым баком, нужно выбрать оптимальный маршрут движения. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.

«Прежде всего, водителю надо выбрать оптимальный маршрут до заправки без крутых подъемов, лишних светофоров и остановок. А вот снижение скорости и дальнейший разгон, заглушение и последующий запуск мотора приведут к сжиганию топлива», — объясняет автоэксперт.

Кроме того, необходимо отключить кондиционер, аудиосистему и закрыть все окна, чтобы отсутствовало лишнее сопротивление воздуха. В то же время, по словам Ильи Иванского, ездить на автомобиле с пустым баком не рекомендуется, так как это может стать причиной поломки топливного насоса.