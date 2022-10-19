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4 часа назад

Автоэксперт рассказал, как доехать до заправки с пустым баком

Газета.Ruиещё 2

Для того, чтобы доехать до ближайшей заправки на автомобиле с пустым баком, нужно выбрать оптимальный маршрут движения. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский.

Как дотянуть до заправки с пустым бензобаком
Фото: Мария Девахина/РИА «Новости»Мария Девахина/РИА «Новости»

«Прежде всего, водителю надо выбрать оптимальный маршрут до заправки без крутых подъемов, лишних светофоров и остановок. А вот снижение скорости и дальнейший разгон, заглушение и последующий запуск мотора приведут к сжиганию топлива», — объясняет автоэксперт.

Кроме того, необходимо отключить кондиционер, аудиосистему и закрыть все окна, чтобы отсутствовало лишнее сопротивление воздуха. В то же время, по словам Ильи Иванского, ездить на автомобиле с пустым баком не рекомендуется, так как это может стать причиной поломки топливного насоса.

Автоэксперт,
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