Автоэксперт рассказал, как дотянуть до заправки с пустым баком

Руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский рассказал, что наиболее оптимальный момент заправки автомобиля — сразу после сигнала о том, что в баке заканчивается бензин. Как сообщает «Прайм», эксперт отметил, что в такой ситуации главное — суметь добраться до заправочной станции.

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Обычно индикатор загорается, когда у машины остается 5-6 литров топлива. По этой причине водителю стоит выбирать оптимальный маршрут до заправки без лишних светофоров и подъемов, поскольку снижение скорости и разгон затрачивают еще больше бензина. Также следует отключить всю электронику в авто, в том числе аудиосистему и кондиционер, и закрыть окна, чтобы снизить сопротивление воздуха.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что часто ездить при почти пустом баке не стоит — это приводит к быстрому износу элементов топливной системы. Кроме того, некорректная работа мотора может привести к его поломкам.