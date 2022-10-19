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41 минуту назад

Автоэксперт рассказал, как дотянуть до заправки с пустым баком

Никита Бородкин

Руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский рассказал, что наиболее оптимальный момент заправки автомобиля — сразу после сигнала о том, что в баке заканчивается бензин. Как сообщает «Прайм», эксперт отметил, что в такой ситуации главное — суметь добраться до заправочной станции.

Автоэксперт рассказал, как дотянуть до заправки с пустым баком
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Обычно индикатор загорается, когда у машины остается 5-6 литров топлива. По этой причине водителю стоит выбирать оптимальный маршрут до заправки без лишних светофоров и подъемов, поскольку снижение скорости и разгон затрачивают еще больше бензина. Также следует отключить всю электронику в авто, в том числе аудиосистему и кондиционер, и закрыть окна, чтобы снизить сопротивление воздуха.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что часто ездить при почти пустом баке не стоит — это приводит к быстрому износу элементов топливной системы. Кроме того, некорректная работа мотора может привести к его поломкам.

Напомним, что ранее директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказывал, что наполнение топливного бака до отказа может привести к разным поломкам в топливной системе. По его словам, существует вероятность нарушения в системе вентиляции бака, при которой бензин начнет попадать в дренажные трубки. У старых автомобилей он начнет выливаться наружу, а современные модели попросту не заведутся.

Автоэксперт,Максим Рязанов,
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