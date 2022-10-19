Автоэксперт назвал причины внезапной поломки мотора

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр рассказал, почему может внезапно выйти из строя автомобильный двигатель. Об этом сообщает «Газета.ру».

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По словам Хайцеэра, чаще всего это происходит из-за несвоевременного обслуживания. Эксперт напоминает, что современные моторы очень чувствительны к качеству масла, поэтому автовладельцам необходимо строго придерживаться регламента по его замене.

«Есть несколько причин, из-за которых двигатель может попасть под переборку. Как правило, “внезапная смерть” мотора происходит из-за неправильного обслуживания, когда масло не меняется месяцами или годами. Оно теряет свое свойство, начинает перегреваться, а вместе с ним и повышается температура самого силового агрегата, что влечет необратимые последствия. Поэтому важно соблюдать регламент и заезжать на сервис. Свежее масло уменьшает силу трения и приводит температуру мотора в норму», – рассказал он.

Ещё одной причиной эксперт назвал масляный голод в «рубашке» двигателя. Чаще всего это встречается у старых автомобилей с большим пробегом. В этом случае мотор начинает работать нестабильно. При этом перелив масла также может негативно сказаться на работе мотора.

Кроме того, эксперт напоминает следить за чистотой радиатора – забитый грязью узел приведёт к тому, что мотор начнёт перегреваться. Не менее важно регулярно менять воздушный фильтр, ведь именно он препятствует попаданию пыли в цилиндры.