Какие проблемы возникают при частой езде на короткие расстояния

Издание Тарантас Ньюс разобралось, к каким проблемам могут приводить поездки на автомобиле на расстояния до 10-15 км.

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Во-первых, не прогревается масло в двигателе. Ориентироваться на показатель температуры ОЖ бессмысленно. Масло прогревается дольше, и при коротких поездках плохо смазывает детали ДВС, что сокращает его ресурс.

Во-вторых, по мнению экспертов, в масле накапливается влага. При остывании мотора в холодное время года внутри собирается конденсат. Если проезжать достаточно большие расстояния, то влага испаряется. А в результате коротких поездок процесс испарения не успевает запуститься, что приводит к образованию эмульсии.

В-третьих, аккумулятор в холодное время года подвергается большим нагрузкам, что приводит к увеличенному разрядку. Свой запас АКБ восстанавливает при езде. Однако при перемещении на короткие расстояния он попросту не успевает заряжаться.

В-четвертых, холодный мотор потребляет больше топлива. По мнению экспертов, частая езда по городу на короткие расстояния приводит к перерасходу.

В-пятых, нагар, который копится внутри ДВС, важно удалять. Делать это нужно периодически перемещаясь на повышенных оборотах на прогретом моторе.

В-шестых, сажевый фильтр на дизелях при нагреве выхлопной системы до определенной температуры самоочищается. Однако во время коротких поездок эта процедура не успевает «запуститься».