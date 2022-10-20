Какие проблемы возникают при частой езде на короткие расстояния

Издание Тарантас Ньюс разобралось, к каким проблемам могут приводить поездки на автомобиле на расстояния до 10-15 км.
Во-первых, не прогревается масло в двигателе. Ориентироваться на показатель температуры ОЖ бессмысленно. Масло прогревается дольше, и при коротких поездках плохо смазывает детали ДВС, что сокращает его ресурс.
Во-вторых, по мнению экспертов, в масле накапливается влага. При остывании мотора в холодное время года внутри собирается конденсат. Если проезжать достаточно большие расстояния, то влага испаряется. А в результате коротких поездок процесс испарения не успевает запуститься, что приводит к образованию эмульсии.
В-третьих, аккумулятор в холодное время года подвергается большим нагрузкам, что приводит к увеличенному разрядку. Свой запас АКБ восстанавливает при езде. Однако при перемещении на короткие расстояния он попросту не успевает заряжаться.
В-четвертых, холодный мотор потребляет больше топлива. По мнению экспертов, частая езда по городу на короткие расстояния приводит к перерасходу.
В-пятых, нагар, который копится внутри ДВС, важно удалять. Делать это нужно периодически перемещаясь на повышенных оборотах на прогретом моторе.
В-шестых, сажевый фильтр на дизелях при нагреве выхлопной системы до определенной температуры самоочищается. Однако во время коротких поездок эта процедура не успевает «запуститься».
Наконец, сбор конденсата внутри авто, поскольку салон не успевает прогреться во время движения. Он может повлечь образование плесени, неприятного запаха, а также стать причиной окисления проводов и электроприборов.