За какие долги могут отобрать автомобиль

Автомобиль арестуют за невыплаченные штрафы и долги размером от 50 до 100 тыс. рублей в зависимости от сложившейся практики в конкретном регионе, рассказал «Газете.Ru» юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Собеседник сослался на собственный судебный опыт, отметив, что формально статья 80 закона «Об исполнительном производстве» позволяет обращать взыскание на имущество должника при долге свыше 3 тыс. рублей.

Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru» Алина Распопова/«Газета.Ru»

«В провинции, случается, арестовывают автомобили у владельцев за штрафы на сумму от 50 тыс. рублей, поскольку многие автомобили там столько и стоят — старые «Жигули» и им подобные. Автомобиль либо забирают, либо отдают под сохранную расписку с требованием добровольно оплатить долг в течение 5-10 дней. В противном случае машина может быть выставлена на торги», — объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» Радько.

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Впрочем, сложившаяся практика показывает, что чаще всего суммарная задолженность, из-за которой отберут авто, должна превышать 100 тыс. рублей. Преимущественно машины изымаются прямо на дороге во время совместных рейдов судебных приставов с сотрудниками ГИБДД. Прямо на месте по базе приставы проверяют наличие исполнительных производств в отношении водителя.

Долги могут быть не только по штрафам ГИБДД, но и по ЖКХ, алиментам и многому другому. При этом для приставов нет разницы в том, что перед ними – дорогой Mercedes-Benz или бюджетная Lada, если у должника нет средств или иного ценного имущества при себе, взыскание будет обращено «на автомобили в наличии». Если должник вовремя не погасит положенную сумму, то автомобиль реализуют на торгах, а ему вернут разницу от вырученной суммы, после вычета долга, уточнил юрист.

Помимо этого приставы могут даже за незначительный штраф существенно осложнить автовладельцу использования личного транспорта.

«На практике мне известен случай, когда приставы даже за неуплаченный штраф в размере 500 рублей ограничивали регистрационные действия и на автомобиль, и на все недвижимое имущество водителя. Срок задолженности по оплате составлял всего два месяца», — поделился Радько.