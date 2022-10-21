Автоэксперт назвал главную проблему ВАЗовского двигателя 1,8 литра на 122 л.с.

Стало известно о том, что автоэксперт издания За рулем Алексей Ревин рассказал о главной проблеме ВАЗовского двигателя объемом 1,8 литра. Мотор под индексом ВАЗ-21179, который был разработан на базе агрегата ВАЗ-21127, выпускается с 2016 года.

Фото: LADA LADA

Как отметил эксперт, у двигателя ВАЗ-21179, помимо дорогого обслуживания, есть проблема с масложором, поскольку даже в инструкции к этому агрегату отмечается, что он может подъедать масло (700 миллилитров на тысячу километров пробега).