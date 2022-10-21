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44 минуты назад

Автоэксперт назвал главную проблему ВАЗовского двигателя объемом 1,8 литра на 122 л.с.

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Стало известно о том, что автоэксперт издания За рулем Алексей Ревин рассказал о главной проблеме ВАЗовского двигателя объемом 1,8 литра. Мотор под индексом ВАЗ-21179, который был разработан на базе агрегата ВАЗ-21127, выпускается с 2016 года.

Автоэксперт назвал главную проблему ВАЗовского двигателя 1,8 литра на 122 л.с.
Фото: LADALADA

Как отметил эксперт, у двигателя ВАЗ-21179, помимо дорогого обслуживания, есть проблема с масложором, поскольку даже в инструкции к этому агрегату отмечается, что он может подъедать масло (700 миллилитров на тысячу километров пробега).

То есть от одной замены масла до другой владелец Лады с мотором 1,8 зальет в него порядка 10,5 литра масла. Причина масложора — в конструкции, а значит бороться с ним просто невозможно.

Автоэксперт,Lada,
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