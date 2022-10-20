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1 час назад

Новости автомира: Юрист назвал сумму задолженности, после которой могут отобрать машину

Елена Прошина

Юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что за долги от 50 до 100 тысяч рублей могут арестовать автомобиль. Об этом сообщает «Газета.ру».

Юрист назвал сумму задолженности, после которой могут отобрать машину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В провинции, случается, арестовывают автомобили у владельцев за штрафы на сумму от 50 тысяч рублей, поскольку многие автомобили там столько и стоят — старые “Жигули” и им подобные. Автомобиль либо забирают, либо отдают под сохранную расписку с требованием добровольно оплатить долг в течение 5-10 дней. В противном случае машина может быть выставлена на торги», – рассказал он.

Он также добавил, что даже за незначительный штраф приставы могут значительно осложнить должнику использования личного транспорта.

«На практике мне известен случай, когда приставы даже за неуплаченный штраф в размере 500 рублей ограничивали регистрационные действия и на автомобиль, и на все недвижимое имущество водителя. Срок задолженности по оплате составлял всего два месяца», – предупредил Радько.

Ранее автоэксперт назвал причины внезапной поломки мотора.

Автоэксперт,Сергей Радько,
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