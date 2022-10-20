Юрист назвал сумму задолженности, после которой могут отобрать машину

«В провинции, случается, арестовывают автомобили у владельцев за штрафы на сумму от 50 тысяч рублей, поскольку многие автомобили там столько и стоят — старые “Жигули” и им подобные. Автомобиль либо забирают, либо отдают под сохранную расписку с требованием добровольно оплатить долг в течение 5-10 дней. В противном случае машина может быть выставлена на торги», – рассказал он.