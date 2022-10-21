Названы шесть ошибок водителей, убивающих АКПП

Хотя автоматические коробки передач традиционно имеют репутацию требовательных к обслуживанию, они стали более надежными, чем раньше. Они также снижают вероятность поломки деталей — например, если управление сцеплением не идеально, вы не изнашиваете сцепление в автомобиле с автоматической коробкой передач. Автоматические версии автомобилей не только проще в управлении, но и в некоторых случаях могут быть более эффективными, чем их механические аналоги. Тем не менее к АКПП нужен особый подход, о чем рассказал журнал За рулем.

Прогревом автомобиля в холодное время года пренебрегают многие водители, что сказывается на работе узлов автомобиля. При этом АКПП обычно дольше выходит на рабочие температуры, потому не стоит нагружать агрегат чрезмерными перегрузками сразу при старте. Резкий старт также плохо влияет на АКПП и уменьшает ее срок эксплуатации. Неправильная буксировка автомобиля с АКПП тоже может сократить ресурс коробки передач. Еще одной ошибкой при вождении автомобиля с АКПП является перевод селектора автоматической коробки передач в положение P при каждой остановке, что приводит к ускоренному износу фрикционов.