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3 часа назад

Новости автомира: как и чем УАЗ пробовал заменить Буханку

Motor.ru

Совсем недавно мы вспоминали историю отмененного УАЗ 3172-01 Симбир, который должен был в начале девяностых годов заменить на конвейере бессменный УАЗ-469 и уже давно ездить по нашим улицам — этот внедорожник еще отдаленно напоминал Range Rover второго поколения. А теперь настало время для несостоявшейся замены другой ульяновской легенды. Этот проект должен был состоятся уже 20 с лишним лет назад, когда на заводе разрабатывали перспективный внедорожный минивэн по имени Симба, способный сменить ту самую Буханку, которая производится до сих пор.

Как и чем УАЗ пробовал заменить Буханку
Фото: motor.rumotor.ru

Первую версию проекта руководство УАЗ завернуло, но инженеры с дизайнерами не сдались и разработали вторую, а затем и третью версию Симбы, уже во много унифицированную с моделью УАЗ Патриот. И если сравнить с тогдашними УАЗ Хантер и даже Газелями, выглядели эти автомобили весьма неплохо. УАЗ Симба мог с легкостью преодолевать бездорожье, а для города специально разработали его модификацию с независимой подвеской. Был даже грузовой вариант и версия для медиков, но судьба распорядилась иначе — микроавтобус не пошел в серию, и проект новой Буханки лег на полку. Навсегда! Но как Симба выглядел и на что был способен? Просто смотрите новое видео!

Кстати, Буханки сегодня продаются даже в Европе: почитайте наш материал о самых дорогих российских автомобилях, которые могут купить европейцы — среди них встречаются и УАЗы. А еще не пропустите историю, как в позднем СССР пытались запустить отверточное производство конкурентов Нивы и УАЗа из британских комплектующих — эти стеклопластиковые внедорожники Рейнджер еще встречаются на свалках и разборках.

Автоэксперт,Rover,Land Rover,УАЗ,
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