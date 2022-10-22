Как и чем УАЗ пробовал заменить Буханку

Совсем недавно мы вспоминали историю отмененного УАЗ 3172-01 Симбир, который должен был в начале девяностых годов заменить на конвейере бессменный УАЗ-469 и уже давно ездить по нашим улицам — этот внедорожник еще отдаленно напоминал Range Rover второго поколения. А теперь настало время для несостоявшейся замены другой ульяновской легенды. Этот проект должен был состоятся уже 20 с лишним лет назад, когда на заводе разрабатывали перспективный внедорожный минивэн по имени Симба, способный сменить ту самую Буханку, которая производится до сих пор.
Первую версию проекта руководство УАЗ завернуло, но инженеры с дизайнерами не сдались и разработали вторую, а затем и третью версию Симбы, уже во много унифицированную с моделью УАЗ Патриот. И если сравнить с тогдашними УАЗ Хантер и даже Газелями, выглядели эти автомобили весьма неплохо. УАЗ Симба мог с легкостью преодолевать бездорожье, а для города специально разработали его модификацию с независимой подвеской. Был даже грузовой вариант и версия для медиков, но судьба распорядилась иначе — микроавтобус не пошел в серию, и проект новой Буханки лег на полку. Навсегда! Но как Симба выглядел и на что был способен? Просто смотрите новое видео!
Кстати, Буханки сегодня продаются даже в Европе: почитайте наш материал о самых дорогих российских автомобилях, которые могут купить европейцы — среди них встречаются и УАЗы. А еще не пропустите историю, как в позднем СССР пытались запустить отверточное производство конкурентов Нивы и УАЗа из британских комплектующих — эти стеклопластиковые внедорожники Рейнджер еще встречаются на свалках и разборках.