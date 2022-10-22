Автоэксперт рекомендовал водителям не покупать подержанные зимние шины

В большинстве регионов России уже зафиксированы заморозки и даже выпал первый снег, что стало поводом для смены летних шин на зимние. Из-за дороговизны новых зимних шин, некоторые водители предпочитают приобретать подержанную резину.

Руководитель сервиса АГ «Авилон» Павел Константинов в беседе с агентством «Прайм» не рекомендовал приобретать подержанные зимние шины. От состояния резины зависит безопасность водителя и пассажира, поэтому экономия в данном случае не уместна. Также эксперт напомнил водителям, что менять летнюю резину на зимнюю необходимо при температуре воздуха ниже 5 градусов. Эта рекомендация подходит для всех типов легковушек.