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46 минут назад

Новости автомира: автоэксперт Константинов рекомендовал водителям не покупать подержанные зимние шины

Южный автомобиль

В большинстве регионов России уже зафиксированы заморозки и даже выпал первый снег, что стало поводом для смены летних шин на зимние. Из-за дороговизны новых зимних шин, некоторые водители предпочитают приобретать подержанную резину.

Автоэксперт рекомендовал водителям не покупать подержанные зимние шины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководитель сервиса АГ «Авилон» Павел Константинов в беседе с агентством «Прайм» не рекомендовал приобретать подержанные зимние шины. От состояния резины зависит безопасность водителя и пассажира, поэтому экономия в данном случае не уместна. Также эксперт напомнил водителям, что менять летнюю резину на зимнюю необходимо при температуре воздуха ниже 5 градусов. Эта рекомендация подходит для всех типов легковушек.

Автоэксперт,Павел Константинов,Авилон,
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