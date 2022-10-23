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20 минут назад

Бюджетные автомобили, которые в России не увидят

Motor.ru

Низкая цена и раньше влияла на популярность автомобилей в России, а теперь стала ключевым фактором их успеха. Самые дешёвые машины увеличивают свою рыночную долю, пока более дорогие модели становятся ещё дороже либо вообще уходят из страны. На других рынках встречаются бюджетные седаны и хэтчбеки, которые могли бы заинтересовать нас, вот только россиянам увидеть их не суждено: о поставках и тем более об организации местного производства речи не идёт. В нашей подборке — абсолютно новые или модернизированные модели, вышедшие в этом году на рынок, но, к сожалению, не в России.

Бюджетные автомобили, которые в России не увидят
Фото: Motor.ruMotor.ru
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