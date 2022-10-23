Инструменты, которые должны быть в гараже каждого автолюбителя

Ряд автолюбителей в случае возникновения любых проблем с машиной сразу обращаются к профессионалам. Другие водители предпочитают справляться с проблемами самостоятельно, экономя при этом свои финансы. Рассмотрим, какие инструменты предпочтительно иметь в гараже второй группе автовладельцев.

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Набор специальных инструментов. Он обязательно должен включать гаечные ключи, а также головки всех типов и размеров. Ещё такой набор содержит комплект надёжных отверток.

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Труба. Она пригодится при откручивании сильно прикипевших болтов и гаек. Труба поможет удлинить рычаг и увеличить момент силы.

Набор напильников. В ремонте транспортного средства напильники используют нечасто. Однако в некоторых ситуациях этот инструмент бывает очень кстати, в особенности, когда нужно доработать какую-либо автомобильную деталь.

Молоток. Бывают случаи, когда в машине нужно рихтануть какой-либо элемент или подбить определённые детали. В этом случае на помощь придёт обычный молоток.

Настольные тиски. Во время работы с напильником, будет удобнее закрепить деталь автомобиля в тисках. Тоже самое касается случаев, когда требуется выгнуть, обломать, закрутить какой-либо элемент.

Плоскогубцы. Это один из самых главных инструментов в гараже. Они помогают зажимать детали и кузовные части машины. Ими можно выгнуть деталь в нужную сторону, откусить и закрутить проводку.

Тестер либо индикатор напряжения. Данные устройства помогут отыскать перегоревшие предохранители, осуществить проверку напряжения, а также целостности проводов в транспортном средстве.

Дрель либо шуруповёрт. Данные электроинструменты помогают намного быстрее выкрутить или закрутить различные шурупы и болты. Они позволяют оперативно просверлить отверстия в разных нужных местах.

Гидравлический домкрат. Этот инструмент позволяет поднять автомобиль во время монтажа/демонтажа колёс. Также он станет отличным помощником при самостоятельной замене тормозных колодок и дисков либо некоторых деталей автомобильной подвески.

Кирпичи. В гараже немаловажно иметь в наличии несколько кирпичей. В особенности это касается случаев, когда требуется поднять обе стороны транспортного средства.