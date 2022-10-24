Hyundai потратит еще два миллиарда долларов на дефектные моторы

Концерн Hyundai Group потратит еще два миллиарда долларов на дефектные моторы. По данным Reuters, больше половины прибыли за третий квартал направят на компенсации пострадавшим клиентам в Северной Америке: Hyundai выделит 1,36 триллиона вон (945 миллионов долларов), Kia — 1,54 триллиона вон (1070 миллионов долларов). Внушительные траты — следствие имиджевого решения предложить пожизненную гарантию на проблемные силовые агрегаты.

Фото: © Двигатель GDi под капотом Kia Optima © Двигатель GDi под капотом Kia Optima

О проблемах с двигателями семейства Theta II GDi стало известно во второй половине 2010-х. Hyundai и Kia пришлось отозвать миллионы автомобилей, а три года назад корейский автогигант предложил владельцам проблемных машин бессрочную гарантию на моторы. Теперь проявились последствия этого решения: из-за кризиса американцы стали реже менять автомобили, поэтому число гарантийных замен оказалось больше, чем ожидалось.

По состоянию на октябрь 2020 года чистые убытки Hyundai и Kia от неисправных двигателей составили три миллиарда долларов, а с учётом имиджевых потерь и обвала акций корейский концерн недосчитался пяти миллиардов в американской валюте. Теперь оказалось, что из-за новой волны замен силовых агрегатов автогиганту придётся раскошелиться ещё на два миллиарда. Впрочем, аналитики считают, что на этот раз репутационные издержки будут сведены к минимуму.