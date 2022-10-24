Автоэксперт рассказал об опасностях на МКАД

Главными проблемами Московской кольцевой автодороги можно считать остановки машин после ДТП, колейность и техническую непродуманность магистрали. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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Эксперт уточнил, что после ДТП водителям необходимо постараться уйти на обочину, а не ждать сотрудников ГИБДД на месте. Из-за остановок на МКАД часто происходят дополнительные аварии.

Также дорожное покрытие автомагистрали быстро изнашивается, что приводит к образованию углублений на трассах. Из-за этого также происходят аварии, сообщил Шапарин.

Опасность МКАД эксперт видит и в ее инфраструктурной непродуманности. По словам Шапарина, дорога оснащена многочисленными съездами, часть из которых не имеет разгонные полосы необходимой длинны.

"Когда выруливаешь с заправки, вероятность того, что в тебя кто-то врежется очень высокая. Нужно быстро разгоняться, и не у всех автомобилей для этого есть достаточно мощности", – приводит слова Шапарина "Газета.ру".

Помимо этого, опасность заключается в маневрирующих автомобилях при разрешенной скорости на МКАД в 100 километров в час, добавил эксперт.

В процессе передвижения водителям необходимо держаться вдали от людей за управлением средств индивидуальной мобильности (самокатов, велосипедов и скутеров), посоветовал Шапарин.

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