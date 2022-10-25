Лучшие видеорегистраторы: рейтинг моделей

Выбор видеорегистратора — не всегда простая задача. На рынке полно моделей разных ценовых сегментов, габаритов и технических характеристик, не говоря уже о производителях. Чтобы помочь вам с выбором, портал ichip.ru собрал список лучших видеорегистраторов 2022 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Daocam Combo

Видео дня

Разрешение записи: 1920 х 1080 (30 fps)

Угол обзора: 170 градусов

Количество камер: 2

Дополнительные функции: радар-детектор, GPS-модуль

Цена: от 14 000 руб

Daocam Combo сочетает функции видеорегистратора и радар-детектора. Это устройство не только записывает видео, но и предупреждает о постах дорожного контроля и мобильных радарах. Данный регистратор использует компактную патч-антенну и магнитное крепление, что делает его максимально простым для установки. Модуль Wi-Fi также позволяет обновлять прошивку без физического подключения к компьютеру. Что касается железа, Daocam Combo оснащен сенсором Sony Starvis 307, которая обеспечивает хорошее качество съемки вне зависимости от времени суток и широкий угол обзора на 170 градусов. Помимо этого, в комплектацию регистратора входит вторая камера.

DaoCam

iBOX RoadScan WiFi GPS Dual

Разрешение записи: 1920 х 1080 (30 fps)

Угол обзора: 170 градусов

Количество камер: 1

Дополнительные функции: датчик удара, ГЛОНАСС

Цена: от 16 000 руб

Модель от iBOX отличается базой стационарных постов контроля, которая предупреждает водителя при помощи GPS. На данный момент регистратор распознает примерно 70 видов камер, используемых дорожными службами, причем в настройках можно отдельно включить (или выключить) предупреждения об определенных точках. Процессор MSTar 8339 и сенсор Sony Starvis IMX307 позволяют вести запись видео в разрешении Full HD, повышая качество через программные инструменты обработки. Кроме того, iBOX RoadScan WiFi GPS Dual также предполагает возможность подключения второй камеры.

iBOX

Roadgid Mini 3

Разрешение записи: 1920 х 1080 (30 fps)

Угол обзора: 170 градусов

Количество камер: 1

Дополнительные функции: G-сенсор, поддержка карт памяти microSDXC

Цена: от 7 000 руб

Roadgid Mini, прежде всего, примечателен компактными размерами: он практически в два раза меньше большинства аналогов, но небольшая диагональ экрана нисколько не мешает пользоваться регистратором. Настройка осуществляется через специальное приложение-компаньон, что намного комфортнее навигации встроенными кнопками. Качество видеозаписи тоже не пострадало Roadgid Mini 3 выдает стандартные Full HD при 170 градусах обзора. Из других плюсов устройства: поддержка автономной работы и кронштейн, позволяющий вращать камеру на 360 градусов.

Roadgid

Inspector HermeS

Разрешение записи: 1920 х 1080 (30 fps)

Угол обзора: 130 градусов

Количество камер: 1

Дополнительные функции: G-сенсор, ГЛОНАСС

Цена: от 12 000 руб

Inspector Hermes — гибрид регистратора и радар-детектора с рупорной антенной. Устройство не такое компактное, как многие другие аналоги, но считается, что рупорные антенны обладают большой эффективностью и точностью. Эти параметры важны на загородных дорогах, так что Inspector HermeS может пригодиться тем, кто часто выезжает в путешествия на автомобиле. Сенсор OmniVision OV4689 и старый процессор Ambarella A12 предлагают приемлемое качество видео, но в остальном — ничего экстравагантного.

Inspector

70mai Smart Dash Cam 1S

Разрешение записи: 1920 х 1080 (30 fps)

Угол обзора: 130 градусов

Количество камер: 1

Дополнительные функции: G-сенсор, поддержка карт памяти microSDHC

Цена: от 2 000 руб

Пожалуй, один из самых компактных вариантов на рынке. Этот регистратор в принципе не имеет экрана, благодаря чему его вполне можно разместить за зеркалом заднего вида, где он совершенно не будет никому мешать. Более того, 70mai Smart Dash Cam 1S весьма недорогой — но конструктивные особенности также заставляют считаться с некоторыми нюансами. Без экрана настраивать регистратор предстоит через приложение-компаньон, плюс крепление не съемное: его не получится быстро поставить или убрать. При покупке также важно искать модель в проверенных магазинах, т.к. иначе вы можете наткнуться на китайскую прошивку — ее придется вручную менять на англоязычную.

70mai

SilverStone F1 Hybrid Elbrus

Разрешение записи: 1920 х 1080 (30 fps)

Угол обзора: 140 градусов

Количество камер: 1

Дополнительные функции: G-сенсор, GPS, ГЛОНАСС, поддержка карт памяти microSD

Цена: от 10 000 руб

Данная модель, совмещающая регистратор и радарный блок, крепится прямо на зеркало заднего вида. Большой экран пригодится, если вы планируете подключить вторую камеру. К тому же, SilverStone F1 Hybrid Elbrus поддерживает управление при помощи жестов: например, для отключения предупреждений можно провести рукой вдоль зеркала, а для переключения между камерами — прикрыть датчик ладонью.

SilverStone

BlackVue DR900X-2CH

Разрешение записи: 3840 x 2160 (1920 x 1080 60 fps)

Угол обзора: 162 градусов

Количество камер: 1

Дополнительные функции: G-сенсор, поддержка карт памяти microSDHC

Цена: от 47 000 руб

Премиальный, дорогостоящий видеорегистратор, который оправдывает свою высокую цену впечатляющими характеристиками. BlackVue DR900X-2CH способен вести съемку не только в Full HD при 60 fps, но и в 4К при 30 fps. Повышенная частота кадров делает изображение более четким, что поможет не потерять ценную информацию на больших скоростях. Кроме того, регистратор может сохранять видео на облачном хранилище, благодаря чему снятые ролики надежно хранятся вне устройства. Минус только в том, что для этого вам придется приобрести оборудование, необходимое для настройки точки доступа мобильного интернета.

BlackVue

Neoline G-Tech X77 AI

Разрешение записи: 1920 х 1080 (60 fps)

Угол обзора: 140 градусов

Количество камер: 1

Дополнительные функции: G-сенсор, поддержка карт памяти microSD

Цена: от 8 000 руб

Данная модель от Neoline отличается способностью распознавать дорожные знаки, предупреждающие об ограничении скорости. Причем он не просто оповещает водителя: видеорегистратор определяет скорость автомобиля при помощи GPS-датчика, после чего сравнивает показатель с лимитом на знаке. Если цифра превышает ограничение, то устройство предупреждает о нарушении. Конечно, мобильный навигатор способен выполнять те же функции, но Neoline G-Tech X77 AI выручает, если телефона нет под рукой или вы не включаете карты во время поездок по знакомым дорогам. Плюс в плане качества видеозаписи устройство не вызывает никаких нареканий: Full HD, 60 кадров в секунду, ночная съемка, режим парковки.

Neoline

Camshel Stream

Разрешение записи: 1920 х 1080 (30 fps)

Угол обзора: 170 градусов

Количество камер: 3

Дополнительные функции: G-сенсор, поддержка карт памяти microSD

Цена: от 7 000 руб

Camshel Stream способен вести запись при помощи трех камер одновременно. Одна из них направлена по направлению движения, вторая охватывает салон, а третья — на ваше усмотрение, куда поставите. Это хороший вариант, например, для таксистов и блогеров, записывающих ролики в дороги. Качество видеозаписи неплохое, но регистратор поддерживает карты памяти лишь емкостью до 64 ГБ, что не очень много для трехканальной видеозаписи.

Camshel

Onlooker M84 Pro

Разрешение записи: 1920 х 1080 (30 fps)

Угол обзора: 170 градусов

Количество камер: 1

Дополнительные функции: G-сенсор, ГЛОНАСС, поддержка карт памяти microSD

Цена: от 26 000 руб

Наконец, последнее устройство в списке — самое необычное. Onlooker M84 Pro это, по факту, самый настоящий 7-дюймовый планшет на базе Android 8.1. Он поддерживает загрузку приложений из Google Play и воспроизведение музыки при подключении к аудиосистеме автомобиля через Bluetooth. Запись ведется в разрешении Full HD / 30 fps, так что на качество видео жаловаться не придется. Помимо всего прочего, Onlooker M84 Pro поддерживает систему ADAS, которая подскажет, если вы слишком сблизились с впередиидущим автомобилем или съезжаете с полосы.